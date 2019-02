Annuncio

Annuncio

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda oggi, 20 febbraio, in prima serata su Canale 5. A causa degli ascolti non troppo soddisfacenti del giovedì, Mediaset ha deciso di confermare anche questa settimana il Reality Show nella giornata del mercoledì, nella speranza che i dati auditel si possano risollevare. Questa collocazione risulta, al momento, confermata anche per il 27 febbraio, sempre in attesa di conoscere i dati auditel di questa sera. Alessia Marcuzzi farà luce su quanto accaduto durante l'ultima settimana con Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez come protagonisti, insieme ad Ariadna Romero, che è riuscita fin dal primo momento a destare l'interesse dei naufraghi. Non mancherà lo spazio per il nuovo eliminato [VIDEO], oltre che per l'arrivo della moglie di Riccardo Fogli, desiderosa di chiarire alcune voci inerenti un suo possibile chiarimento.

Annuncio

La moglie di Riccardo Fogli arriva all'Isola dei Famosi

Non mancheranno certo gli argomenti di cui parlare questa sera all'Isola dei Famosi. Le anticipazioni rivelano, infatti, che arriverà in Honduras Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, con l'obiettivo di parlare con lui delle voci riguardanti il suo presunto tradimento. Stando a questi rumors, la donna avrebbe da diversi anni una relazione con l'imprenditore Giampaolo Celli e vorrebbe parlare con il marito di questo rapporto. Solo questa sera scopriremo se arriverà la sua ammissione, magari unita alla richiesta del perdono per l'errore commesso, o se Karin preferirà smentire tale gossip, da lei ritenuto privo di fondamento. A proposito di relazioni sentimentali, Alessia Marcuzzi questa sera concederà ampio spazio al rapporto tra Solei Sorgè e Jeremias Rodriguez, che si sono scambiati diversi baci appassionati fin dal loro sbarco in Honduras.

Annuncio

L'attenzione si sposterà, poi, sulla modella Ariadna Romero, che è riuscita in pochi giorni a conquistare molti degli uomini presenti sull'isola. L'attenzione dell'ex di Pierpaolo Petrelli, però, al momento sembrerebbe rivolta al solo Ghezzal.

Isola dei Famosi, anticipazioni stasera: in tre a rischio eliminazione

Le anticipazioni dell'Isola dei Famosi, relative alla puntata odierna, si concentrano sui tre concorrenti a rischio eliminazione. La scorsa settimana sono finiti in nomination Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni e sarà compito del pubblico da casa decidere chi di loro sarà il prossimo eliminato. A sperare di abbandonare il programma è, però, Giorgia, l'unica superstite di Saranno Isolani ancora in gara.

Annuncio

La Venturini, sfogandosi con Jo Squillo, ha ammesso di sentirsi senza forze e di desiderare che sia il televoto a porre fine alla sua avventura in Honduras. Queste le sue parole: 'Non mi sento bene, né bene fisicamente, né bene psicologicamente; quindi ritengo che sia giunta probabilmente l'ora di lasciare questa Isola'. Se, dunque, la sua uscita di scena non avvenisse attraverso l'eliminazione, non va comunque esclusa la decisione di Giorgia di abbandonare il reality di sua volontà.