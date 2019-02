Annuncio

All’Isola dei Famosi si perdono dei pezzi. La concorrente Youma ha deciso di lasciare il reality a causa di suo figlio. L'ex modella ha detto: “Mio figlio sta male, non ha preso bene la mia assenza, quindi vado via”. La pantera nera dell’Isola dei famosi ha, dunque, deciso di lasciare il gioco e tornare a casa sua. Ma non è finita qui. A quanto pare, anche Paolo Brosio è stato costretto ad allontanarsi dall’isola per sottoporsi a dei controlli medici a causa dei mosquitoes.

Youma va via dall’Isola dei famosi a causa di suo figlio

Alcuni concorrenti dell’Isola dei famosi stanno venendo meno. Dopo l’abbandono da parte di John Vitale, il reality sta perdendo altri pezzi.

Il napoletano, qualche giorno fa, ha deciso di lasciare lo show a causa di tutto il polverone scoppiato in merito alle offese a Barbara D’Urso. Il ragazzo, infatti, ha preferito tirarsi indietro e provare a tornare in Italia per provare a scusarsi di persona con la conduttrice.

La D’Urso, tuttavia, non sembra affatto disposta a perdonare. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, un’altra naufraga ha deciso di abbandonare il gioco, stiamo parlando di Youma. La pantera nera dell’Isola ha, infatti, comunicato che sentiva il bisogno di tornare a casa per colpa di suo figlio, il quale non avrebbe preso affatto bene la sua lontananza. L'attrice ed ex modella ha dichiarato: “Mio figlio sta male, quindi vado via”. Youma, con tanta fermezza e rassegnazione, ha deciso di concludere anticipatamente la sua avventura. Pertanto ha lasciato per sempre le spiagge dell’Isola dei famosi.

Paolo Brosio colpito dai mosquitoes: potrebbe abbandonare il reality, ma non molla

Anche un altro concorrente, però, sta attraversando un periodo un po’ difficile che potrebbe portarlo a lasciare definitivamente lo show. La persona in questione è Paolo Brosio. Quest’ultimo, infatti, è stato violentemente attaccato dai mosquitoes. Per questo motivo, pare abbia avuto delle conseguenze a livello di salute. Quindi è stato accompagnato in una struttura medica per potersi controllare.

Brosio, però, contrariamente a Youma, ha tutta la voglia di lottare e combattere fino alla fine. Non sembra disposto ad arrendersi. Il concorrente ha affermato: “Io vorrei rimanere, perché ho sempre combattuto nella mia vita”. Riuscirà, dunque,a vincere lui la sfida contro le pericolose zanzare dell’Honduras? Staremo a vedere come si evolverà la situazione.