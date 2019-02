Annuncio

Meghan Markle, divorzio da Harry e scandalo a corte: questo è il trend che va per la maggiore negli States e in Europa. Stufa di illazioni e malelingue, lei non ci avrebbe pensato su due volte e, secondo quanto dichiarato dal giornale britannico "The Sun", la duchessa del Sussex sarebbe già andata via di casa piantando in asso il marito.

Tutto ciò per la gioia degli americani che, stando a quanto sostenuto da AJ Benza, conduttore e commentatore statunitense, celeberrimo esperto di Gossip ed editorialista su testate come "Newsdays" e "New York Daily News", puntano al divorzio tra Harry e Meghan perché quest'ultima sarebbe "antipatica".

Meghan Markle, divorzio con scandalo

Il favore del pubblico è aleatorio e può accadere che, in meno di un anno, la reputazione pubblica passi dall'acclamazione più sentita all'antipatia più viscerale.

È quanto starebbe accadendo a Meghan Markle: un idillio iniziato ai tempi di "Suits", il legal-drama che ha reso l'attrice 37enne una vera e propria icona in territorio yankee prima ancora di diventare nota nel Vecchio Continente e nel resto del mondo come consorte del principe Harry.

Una Cenerentola post-moderna, ben diversa dalla più tollerante Kate Middleton, Meghan Markle, grazie al suo spirito indipendente e al suo carattere sicuro di sé, è riuscita in quello dove molte altre (Cressida Bonas, Chelsy Davy) hanno fallito: riuscire a far capitolare uno scapolo d'oro come il secondogenito di Lady D.

Un amore che adesso traballa? Il popolare "The Sun" non ha dubbi e, stando a indiscrezioni fuoriuscite dal Palazzo Reale, riporta che Meghan Markle sarebbe già andata via di casa. Una strategia che confermerebbe le voci che parlano di un rapporto incrinato dell'ex attrice con il principe Harry e con la famiglia reale, tanto che l'americana avrebbe preferito la solitudine piuttosto che rimanere reclusa nella prigione dorata di Buckingham Palace.

In questo modo la bella Meghan, incinta quasi al settimo mese, starebbe pianificando come piantare in asso il "real consorte", evitando di mostrare il bambino al padre. Ma questi, ovviamente, ad oggi sono soltanto pettegolezzi.

Divorzio tra il principe Harry e Meghan Markle

A ben guardare i gesti e gli sguardi di Meghan ed Harry, le ipotesi di divorzio sembrerebbero piuttosto remote.

Nonostante quanto dichiarato dal critico televisivo americano, secondo il quale gli americani considererebbero la figura di Meghan Markle "antipatica" tanto da augurarle un "divorzio da Harry, magari con uno scandalo a corte" quasi per punizione, la situazione sembra essere ben diversa. Anche ciò che la stampa inglese ha riportato potrebbe essere diverso dal vero rapporto tra i due. Secondo gli esperti di linguaggio meta-verbale, infatti, l'intesa che si sprigiona quando Harry e Meghan sono insieme è molto forte. Nell'ultima visita a Bristol dei due duchi di Sussex, secondo il giornale italiano "Grazia", la giovane coppia sarebbe apparsa più affiatata che mai, smentendo ogni rumors sul presunto divorzio.

Quando i duchi di Sussex si tengono per mano durante le visite ufficiali, quando lei accarezza il pancione o lui la protegge con il braccio, sembrano innamorati e coesi. Ogni mamma sarebbe felice di vedere i propri figli così affiatati. Le voci di divorzio, di scappatelle precoci e di faide sembrerebbero essere solo un pettegolezzo davanti agli sguardi innamorati di due neosposi che stanno per diventare genitori di un pargolo reale.

Senza considerare che gli ultimissimi rumors che arrivano dalla stampa britannica, tra cui il "Mirror", parlano di una grande amicizia tra Meghan Markle e la Regina Elisabetta II. L'ennesima smentita delle voci di tensione tra le due.