La vita dei naufraghi sull'isola diventa sempre più difficile. Dopo la nuova suddivisione dei gruppi decisa da Marco Maddaloni, diventato leader nella puntata di domenica 3 febbraio, sulle due isole nascono nuovi problemi. Nel daytime di oggi abbiamo visto che la ciurma, composta per la maggior parte da donne, nonostante la fatica è riuscita a compiere i 1000 giri della macchina del riso per ottenere la quantità di cibo giornaliera. Stefano Bettarini inoltre è riuscito a dare al suo gruppo un grande aiuto riuscendo a pescare un pesce abbastanza grosso.

Dall'altra parte, la vita sull'isola dei pirati è sicuramente più semplice. Anche loro sono riusciti a pescare un polipo bello grande che sicuramente li ha rassicurati sul fatto di non soffrire la fame. Maddaloni ha deciso di portare con sé Ghezzal, Paolo Brosio, Aron, Kaspar e Youma.

Proprio quest'ultima pero nonostante si trovi in condizioni più agiate si è trovata costretta a dover abbandonare l'avventura.

I motivi dell'abbandono della naufraga

Nella puntata di oggi abbiamo visto che Youma è stata portata nel covo, luogo dove i naufraghi vengono messi al corrente di alcune informazioni importanti sulla loro vita privata, cosa già successa con Taylor Mega. Youma al suo ritorno ha dichiarato di voler abbandonare il gioco. Ha affermato di aver visto alcune immagini di suo figlio, il quale non starebbe vivendo bene la separazione dalla mamma. La modella vedendo quelle immagini dunque, non ha avuto dubbi nel tornare a casa e rinunciare cosi all'avventura. Youma quindi ha lasciato subito i pirati per tornare in Italia, provocando grande dispiacere nei suoi compagni che vedendola andare via hanno affermato: "Oggi l'Isola perde una grande naufraga".

Un altro concorrente si è dimostrato poco favorevole a continuare il reality. La persona in questione è Paolo Brosio che a causa dei mosquitoes sta avendo forti problemi. Le punture degli insetti, infatti, non gli lasciano un attimo di pace e l'uomo è stato cosi costretto a recarsi in ospedale per alcuni accertamenti. Vedremo quindi nei giorni successivi se Brosio riuscirà a superare i suoi problemi e a continuare la sua avventura in Honduras. Youma è già la terza naufraga ad abbandonare il gioco, prima di lei a prendere la stessa decisione sono stati John Vitale e poi la Cipriani. John ha deciso di abbandonare per la mancanza di suo figlio, ma molto probabilmente dietro la sua decisione ci sono anche le critiche ricevute per quanto detto su Barbara D'Urso, mentre la Cipriani ha dichiarato di ritirarsi in quanto non si sente pronta ad affrontare nuovamente un reality così pesante a pochi mesi di distanza dall'esperienza precedente.