Nel corso di una precedente puntata dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha affrontato il delicato tema del bullismo. L'ex aspirante naufrago John Vitale, infatti, mesi fa si era reso protagonista di pesantissime accuse contro Barbara D'Urso che hanno indignato notevolmente il pubblico e tutti i presenti in studio. Il ragazzo è stato messo sotto accusa e, in seguito, ha deciso di abbandonare il reality show per scusarsi di persona con la conduttrice. Barbara D'Urso, però, non sembra affatto propensa ad accettare le scuse del ragazzo, anzi.

Nel corso della precedente puntata di Domenica Live lo ha attaccato duramente ed ha criticato molto anche l'atteggiamento dell'inviato Alvin. Quest'ultimo, infatti, aveva detto che le offese si sarebbero rivelate gravi anche se fossero state riferite ad un uomo.

La D'Urso, però, ha voluto dissentire ed ha detto di esserci rimasta molto male per le dichiarazioni dell'inviato. Quest'ultimo ha risposto sui social.

La risposta di Alvin all'attacco di Barbara D'Urso a Domenica Live

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di quanto accaduto all'Isola dei famosi a John Vitale e sugli strascichi tra Barbara D'Urso e Alvin. La conduttrice, infatti, ha fortemente criticato le parole di Alvin in merito alla questione. Secondo la D'Urso, infatti, la violenza sulle donne è molto più grave e pesante di quella sugli uomini. Nel corso della precedente puntata di Domenica Live, infatti, ha detto che Alvin avesse sbagliato. Subito dopo sul web è scoppiato il caos. Molti utenti, infatti, hanno esortato Alvin a rispondere alle accuse della conduttrice.

Dopo un po' di silenzio, il ragazzo ha deciso di rispondere al di sotto del commento di un ragazzo ed ha detto: "Io condanno il bullismo e la violenza sul genere umano, senza distinzione alcuna".

Il pubblico diviso in due tra Alvin e Barbara D'Urso, lei replicherà?

A questo punto, i fan si sono divisi in due. Da un lato ci sono tutti quelli che appoggiano il pensiero di Barbara D'Urso. Dall'altro, invece, ci sono tutti coloro i quali difendono Alvin e ritengono che l'inviato non abbia detto nulla di così grave oppure offensivo nei confronti delle donne.

Ad ogni modo, Barbara D'Urso è rimasta molto ferma nell'esprimere il suo punto di vista e le sue considerazioni. Tenendo particolarmente all'argomento, deciderà di rispondere nuovamente all'inviato? Vedremo.