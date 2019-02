Annuncio

Gli ascolti di ieri sera, giovedì 31 gennaio, si sono rivelati un disastro per Mediaset. Il reality show l'Isola dei famosi, infatti, è stato asfaltato dalla fiction di Rai1, Che Dio ci aiuti, interpretata da Elena Sofia Ricci. L'ultimo periodo non è sicuramente positivo per l'azienda Mediaset. I programmi in onda stanno deludendo notevolmente i telespettatori che, in tutta risposta, stanno cambiando canale, optando sempre più per i canali del servizio pubblico. La seconda puntata dell'Isola dei famosi è stata, infatti, un vero flop rispetto alla fiction Rai.

I dati auditel dell'Isola dei famosi e di Che Dio ci aiuti di giovedì 31 gennaio

Il reality show incentrato sulla sopravvivenza è stato un disastro, gli ascolti sono stati bassissimi per l'Isola dei Famosi. Canale 5, infatti, nel corso della serata di ieri, è riuscita a totalizzare un numero di telespettatori pari a 2.405.000, conquistando uno share del 13,28%.

Diametralmente opposta è stata, invece, la situazione per quanto riguarda la quarta puntata della fiction Che Dio ci aiuti. La serie, interpretata dalla bravissima Elena Sofia Ricci nei panni dell'eccentrica Suor Angela, ha totalizzato ben 5.682.000 spettatori, aggiudicandosi uno share da sogno, pari al 21,2% nel primo episodio. Per quanto riguarda il secondo, invece, i risultati in termini di auditel rivelano 4.979.000 spettatori pari al 21.74%.

I flop di Mediaset: Dottoressa Giò, Isola dei famosi e Adrian

Dai dati auditel appare chiaro che, nell'ultimo periodo, il pubblico non sta apprezzando molto le scelte di Mediaset. Recentemente i flop, in termini di ascolti, sono stati davvero numerosi e importanti. Basti pensare alla tanto attesa serie evento di Adriano Celentano Adrian che ha spiazzato, in modo decisamente negativo, i telespettatori.

O, ancora, la serie di Barbara D'Urso La Dottoressa Giò, anch'essa poco apprezzata dal pubblico a casa.

Per sopperirre alla fuga di telespettatori, l'azienda diretta da Pier Silvio Berlusconi è già corsa ai ripari cambiando completamente i palinsesti da un momento all'altro, ma non è detto che questa strategia possa bastare a risolvere la situazione. Cosa deciderà di fare adesso? Per ora, è stata presa la decisione di cambiare programmazione all'isola dei famosi, che andrà in onda per due domeniche consecutive: il 3 e il 10 febbraio. In questo modo si eviterà lo scontro con il Festival di Sanremo. Staremo a vedere come reagiranno gli ascolti.