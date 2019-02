Annuncio

Dopo aver sempre negato, alla fine Raffaella Fico, la ex del calciatore professionista Mario Balotelli, ha ammesso di essersi sottoposta alla chirurgia estetica per rifarsi il seno. Intervistata su ‘Storie Italiane’ (in onda su Rai 1) dalla conduttrice televisiva Eleonora Daniele, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha parlato della sua esperienza personale con la chirurgia estetica in una puntata del programma condotto dalla Daniele, nella quale si è parlato dei rischi e dei pericoli a cui si può andare incontro se non ci si affida, quando si affrontano queste operazioni delicate, a professionisti e chirurghi seri, competenti ed estremamente autorevoli.

Raffaella Fico bersagliata dagli haters sui social per via dei ritocchi

Ricordiamo che la Fico, in passato, aveva sempre assicurato con estrema determinazione e convinzione sui suoi profili social, di non essere mai ricorsa al bisturi per perfezionare il suo aspetto fisico.

Sempre sui social, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata più volte bersagliata dagli haters che l’hanno rimproverata a più riprese di aver decisamente esagerato coi ritocchi. Proprio per mettere a tacere una volta per tutte le malelingue, Raffaella Fico si è dichiarata favorevole alla chirurgia estetica e ha ammesso di essere ricorsa lei stessa al bisturi per ritoccare il suo seno. La Fico ha rivelato che l’operazione a cui si sarebbe sottoposta è riuscita perfettamente e adesso si sentirebbe finalmente più donna. Raffaella Fico ha infatti ammesso di essersi affidata al chirurgo estetico poiché riteneva che il suo seno fosse troppo piccolo e a lei non piaceva.

Raffaella Fico: ‘Non bisogna mai perdere di vista il senso della misura, quindi attenzione’

In attesa che la Fico convoli a nozze con il nuovo compagno Alessandro Moggi, lei spera che con quest’ammissione abbia finalmente messo a tacere tutte le critiche che ha dovuto subire in questi anni.

L’ex di Balotelli, quindi, da una parte si è dichiarata favorevole al ricorso alla chirurgia plastica, dall’altra ha però voluto lanciare un messaggio chiaro e perentorio a tutte quelle ragazze che starebbero pensando di ricorrere al bisturi per ‘modificare’ chirurgicamente alcune parti del proprio corpo. La showgirl e modella italiana ha infatti esortato soprattutto le ragazze più giovani ad affidarsi sempre a professionisti seri e autorevoli e, soprattutto, di non perdere mai di vista il senso della misura.