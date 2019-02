Annuncio

In questi giorni l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona aveva diffuso uno scoop molto consistente sul suo Magazine online. Stiamo parlando del presunto tradimento consumato dalla moglie di Riccardo Fogli all'insaputa del marito. La donna, quindi, dopo il polverone, ha deciso di raggiungere il marito all'Isola dei Famosi per poter parlare della vicenda e chiarire la sua posizione. Cosa deciderà di fare il naufrago? Le crederà? Lo scopriremo questa sera, 20 febbraio, su Canale 5.

La moglie di Riccardo Fogli sbarca in Honduras per parlare con il marito

L'edizione di quest'anno dell'isola dei famosi non sta riscuotendo affatto i successi sperati. I vertici del programma, dunque, stanno cercando di risollevare il più possibile la situazione cercando di animare le puntate delle dirette serali.

Questa sera, infatti, andrà in onda la sesta puntata del reality show e assisteremo ad un evento inaspettato. Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, sbarcherà in Honduras per chiarirsi con il marito in merito al presunto tradimento diffuso in questi giorni. Sul Magazine di Fabrizio Corona, infatti, è trapelata una notizia inerente questo argomento e sul web è scoppiato il caos. Molte trasmissioni televisive hanno toccato la questione, per tale motivo è sembrato assolutamente indispensabile chiarire la vicenda. Nel corso della diretta di questa sera, infatti, assisteremo allo sbarco sull'Isola di Karin la quale spiegherà la sua verità al marito. Come reagirà il cantante? Non ci resta che attendere ancora un po' per scoprirlo.

Come procede la love story tra Soleil e Jeremias

Nel frattempo sull'Isola gli animi sono molto inquieti. Continuano le liti a causa del cibo e delle mansioni da svolgere e prosegue l'appassionata love story tra Soleil e Jeremias. I due protagonisti, infatti, sono molto vicini. In questa settimana si sono lasciati andare alla passione scambiandosi baci infuocati ed effusioni romantiche. A destabilizzare il loro equilibrio, però, ci ha pensato la nuova arrivata Ariadna Romero. La bellissima modella, infatti, ha suscitato l'interesse di Jeremias, il quale non ha perso occasione per scambiarsi battutine un po' piccanti con la nuova arrivata. Il suo comportamento ha, naturalmente, fatto arrabbiare Soleil. Nonostante la loro frequentazione sia alquanto recente, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare essere già molto gelosa del ragazzo.