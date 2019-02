Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dal 25 febbraio all'1 marzo, svelano che a casa Santacruz si respirerà aria di tensione dopo che Saul minaccerà di morte Pedro Molero. Antolina, invece, aiuterà Alvaro a convolare a giuste nozze con Elsa, affinché lasci Puente Viejo per sempre. Alla Casona, Fernando rinfaccerà a Donna Francisca del suo cambio di comportamento nei confronti di Roberto. Isaac, intanto, subirà un grave infortunio durante una visita di Matias. Per tale ragione il marito di Marcela trasporterà l'amico al dispensario dove Elsa riceverà una telefonata misteriosa.

Il Segreto, anticipazioni: Maria e Roberto vogliono fuggire

Le trame spagnole de Il Segreto svelano che Consuelo suggerirà a Saul di evitare possibili colpi di testa, tanto da dimenticare le minacce fatte a Pedro Molero.

Annuncio

Purtroppo l'anziana donna scoprirà che Julieta sta sempre peggio, tanto che Adela deciderà di raccontare tutta la verità. Elsa, intanto, si prenderà cura del falegname in assenza del dottor Alvaro. Proprio quest'ultimo si metterà d'accordo con Antolina per conquistare la Laguna. Peccato che le cose non andranno per il verso giusto in quanto lei scoppierà a piangere. Infine, Roberto e Maria fingeranno di trovare una casa a Puente Viejo, sebbene sia tutto un piano per coprire la loro prossima fuga a Cuba.

Il Segreto: Alvaro chiede la mano di Elsa

Dagli spoiler iberici de Il Segreto, in onda a fine febbraio in Spagna, si evince che Severo e Carmelo offriranno a Pedro una falsa pista per trovare il padre.

Annuncio

Consuelo, intanto, sarà molto preoccupata per la salute della nipote, mentre Elsa svelerà che il regalo le ricorda la madre. Donna Francisca, invece, diventerà gentile nei confronti di Roberto, in quanto crede che Maria resti con lei alla Villa. A tal proposito la matrona farà pace con Raimundo.

Dall'altro canto, Roberto organizzerà il viaggio a Cuba, mentre Elsa rivelerà a Consuelo di aver ricevuto un'offerta per la sua abitazione. Alvaro, a questo punto, le consiglierà di non vendere. Nel frattempo, il dottore chiederà la mano di Elsa, che cadrà nella trappola, tanto da confessare di provare dei sentimenti per lui. Successivamente Maria ribadirà l'intenzione di andare con Roberto a Cuba, mentre Donna Francisca organizzerà un piano per eliminare il Mesia.

Annuncio

Purtroppo Julieta rifiuterà di mangiare e di parlare, tanto che Saul la implorerà di reagire. Severo e Carmelo sospetteranno che il giovane sappia la verità quando verranno ritrovati i corpi dei Molero. Elsa, invece, prenderà tempo prima di dare una risposta a Alvaro, sebbene appaia molto felice davanti a Consuelo. Infine Maria aspetterà invano l'arrivo di Roberto nel luogo stabilito per la fuga. Dov'è finito il cubano? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.