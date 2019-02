Annuncio

La scelta di Teresa Langella trasmessa in data venerdì 15 febbraio, in prima serata, nel corso dell'appuntamento dello "Speciale Uomini e donne" continua a far discutere sul web. Dopo giorni di commenti infuocati nei confronti di Andrea Dal Corso, che sappiamo essere stato la scelta della tronista, il quale ha risposto alla dichiarazione della Langella con un inaspettato rifiuto, Antonio Moriconi si è fatto sentire sui social. Quest'ultimo avrebbe lanciato una dichiarazione indiretta alla ragazza rivelandogli quale sarebbe stata la sua risposta se Teresa lo avesse scelto.

Uomini e Donne, Teresa Langella rifiutata da Andrea Dal Corso: Antonio Moriconi avrebbe detto 'si'

Antonio Moriconi è stato recentemente intervistato dal magazine di Uomini e Donne alla cui rivista ha rilasciato dichiarazioni importanti.

Tra queste ultime ha annunciato: "Teresa, se tu mi avessi scelto io ti avrei risposto di sì". Si tratta, senza alcun dubbio, di una dichiarazione indiretta che il ragazzo ha ritenuto opportuno rilasciare per far conoscere quale sarebbe stata la sua risposta dinanzi ad un'eventuale scelta. Come ben sappiamo, però, la decisione finale della tronista non è ricaduta su Antonio, ma bensì sul trentunenne Dal Corso il quale però ha deciso di rifiutare la ragazza.

Nonostante quanto accaduto, recentemente Teresa è apparsa sui social. La giovane napoletana ha pubblicato, attraverso il profilo social di Raffaella Mennoia, un video in cui ha rivelato che in data odierna (oggi, 21 febbraio) avrebbe registrato un confronto faccia a faccia con i suoi due corteggiatori presso gli studi Mediaset del people show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: ad Andrea sarebbe stata negata la possibilità di incontrare Teresa

A differenza di quanto è trapelato dalla puntata dedicata alla scelta di Teresa, secondo le ultime dichiarazioni di Andrea vi sarebbero dei retroscena che non sono stati svelati. L'assenza di un confronto immediato tra Dal Corso e la Langella, subito dopo la scelta non è dipesa dall'ex corteggiatore, ma secondo quest'ultimo la redazione televisiva non gli avrebbe permesso di incontrare Teresa. Per risolvere situazioni lasciate in sospeso, dunque, questo pomeriggio si sta registrando il confronto tra i tre: Teresa, Andrea e Antonio. Solo nel corso di questa registrazione avremo modo di scoprire tutta la verità in merito alla motivazione che ha spinto Andrea a rifiutare l'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island.