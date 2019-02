Annuncio

Sono approdati sulle spiagge honduregne solo pochi giorni fa, eppure tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè è già scoppiata la passione: stando alle immagini mostrate ieri sera nel corso della nuova diretta dell'Isola dei Famosi, tra i due sarebbe già scattato il bacio durante la notte. Soleil, come molti ricorderanno, fu scelta a Uomini e Donne da Luca Onestini che fu concorrente del Grande Fratello vip proprio insieme al fratello di Belen, Jeremias. In quell'occasione la ragazza fece impazzire il Gossip iniziando una frequentazione con Marco Cartasegna, compagno di trono di Onestini. Ora, dopo qualche anno Jeremias ha incontrato all'Isola proprio Soleil. Ieri sera, sempre nel corso della puntata Alessia lo ha chiamato nella zona adibita alle e gli ha posto alcune domande precise: Jeremias, senza mezzi termini, ha ammesso chi<ramente che a lui Soleil piace molto e ha inoltre aggiunto che qualche mese fa le aveva scritto un messaggio senza però ricevere alcuna risposta.

Tra lunghe passeggiate e abbracci sembra esserci molta sintonia tra i due: lei, pronta a confortarlo nei momenti di tristezza, lui che sembra già pendere dalle sue labbra. E per coronare l'inizio di questa liaison amorosa a Soleil, essendo diventata ieri sera leader, è stata data l'opportunità di portare una persona a Playa Bonita e ovviamente lei ha scelto proprio Jeremias Rodriguez. Ma vediamo cos'altro è successo nel corso della diretta di mercoledì.

Ariadna Romero nuova naufraga, Kaspar sull'Isola che non c'è, Yuri eliminato

La puntata di ieri sera si è aperta con un'accesa polemica che ha coinvolto un po' tutti i naufraghi: la discussione è ruotata intorno alla macchina del riso, che come mostrato in un filmato sarebbe stata manomessa da Stefano Bettarini con la complicità degli altri naufraghi che hanno accettato di barare per avere la razione di cibo senza fare il minimo sforzo.

Ma la polemica è degenerata con Paolo Brosio che ha avuto un lungo sfogo, col quale si è scagliato contro la produzione e contro lo stesso inviato Alvin. Alessia, che non sapeva cosa dire, ha dato la colpa ai mosquitos e alla fame.

Continuando con la puntata, l'eliminato è stato Kaspar Kapparoni che però non rientrerà in Italia: l'attore, ha accettato infatti di rimanere sull'Isola che non c'è. A sorpresa c'è stata una seconda eliminazione e a dover lasciare il reality è stato Yuri. Intanto, una nuova naufraga è approdata sulle spiagge Honduregne: si tratta di Ariadna Romero.