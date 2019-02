Annuncio

Tutti i telespettatori del Grande Fratello VIP ricorderanno sicuramente la storia d'amore nata tra Jane Alexander e Elia Fongaro. I due protagonisti si sono conosciuti all'interno del reality show quando la Alexander era fidanzata al di fuori. Tale situazione, però, non le ha impedito di dare luogo ad una frequentazione con un ragazzo più giovane di lei. La loro storia d'amore, tuttavia, ha avuto vita breve dal momento che, dopo appena 4 mesi, si sono lasciati. A dare l'annuncio circa la loro rottura è stata Jane Alexander. La donna ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale ha voluto chiarire la vicenda [VIDEO] onde evitare speculazioni mediatiche. La Alexander ha parlato di "Profondi contrasti caratteriali".

Le parole di Jane Alexander in merito alla rottura con Elia Fongaro

La storia d'amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro pare sia giunta ad un punto di rottura. Che sia definitivo o meno, una cosa è certa, ovvero, che i due al momento non stanno più insieme. Nel tentativo di evitare che si possa dare luogo a speculazioni mediatiche e gionalistiche, l'attrice ha preferito chiarire tutta la vicenda sui suoi social. Jane ha pubblicato un post breve e diretto nel quale ha spiegato che le enormi divergenze caratteriali tra lei e il suo compagno li hanno portati ad una separazione forzata e necessaria. Jane ha detto: "Annuncio la fine della storia con Elia per totale diversità nel concetto stesso di amore e coppia".

La donna non ha voluto fornire ulteriori spiegazioni in merito ma quanto detto sembra esserre abbastanza esaustivo.

Jane, tuttavia, ha concluso il suo intevento esortando il pubblico a rispettare il momento e a non infierire. La donna necessita di un po' di tranquillità e di dedicare più tempo a se stessa. Il pubblico rispetterà la sua volontà?

Elia mantiene il massimo silenzio

Per quanto riguarda Elia Fongaro, il ragazzo è stato molto più reticente. Si è limitato semplicemente a pubblicare un post completamente nero, quasi a simboleggiare una sorta di lutto per quanto accaduto. Elia, però, non ha voluto dare alcuna spiegazione in merito. Il suo atteggiamento non risulta molto strano dal momento che è sempre stato eccessivamente reticente in merito alla situazione.

Numerose volte, infatti, è stato accusato di essere troppo misterioso in merito al suo rapporto con Jane, pertanto, il comportamento attuale è perfettamente in linea con la sua personalità.