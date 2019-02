Annuncio

Una nuova puntata dedicata al trono Classico di Uomini e donne ci attende oggi 8 febbraio a partire dalle 14.45 su Canale 5, dove vedremo protagonisti Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez, i quali daranno vita a un battibecco nello studio di Maria De Filippi. Il tutto iniziato dopo che Claudia è arrivata in ritardo all'esterna con Lorenzo perché impegnata a prendere lezioni di ballo proprio dal tronista spagnolo. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva la puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio.

Uomini e donne anticipazioni: nervi tesi tra Claudia e Lorenzo

Se la puntata di ieri è stata dedicata in gran parte al troni di Luigi e di Teresa, l'appuntamento odierno vedrà protagonisti Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez, con quest'ultimo che si è improvvisato maestro di danza con Claudia Dionigi.

Il filmato mandato in onda da Maria De Filippi infatti, mostra la corteggiatrice di Lorenzo alle prese con i passi di bachata insieme al tronista spagnolo, motivo per il quale è arrivata in ritardo all'esterna con Riccardi. Vedremo inoltre che la giovane di Latina si è presentata vestita in modo provocante davanti a Lorenzo, il quale non è riuscito a resisterle, chiedendo di proseguire l'esterna a telecamere spente. Le anticipazioni ci svelano che, subito dopo, verrà mandata in onda l'esterna con Giulia, alla quale il tronista milanese ha fatto conoscere la mamma. Un fatto che farà arrabbiare parecchio l'altra corteggiatrice Claudia.

Nervi tesi nello studio di Uomini e donne, a poche settimane dalla scelta di Lorenzo che, come sappiamo, in una delle ultime registrazioni del trono classico, si è detto pronto a passare un giorno e una notte in Villa prima della decisione finale.

Spoiler puntata dell'8 febbraio: Ivan arrabbiato con Natalia

Quanto in onda oggi pomeriggio, fa riferimento alle registrazioni di Uomini e donne dello scorso 17 gennaio e come ci riporta il sito Il Vicolo delle news, sappiamo che tra Ivan e Lorenzo ci sarà un battibecco in studio con il tronista spagnolo che non gradisce gli apprezzamenti fatti da Riccardi sulle sue corteggiatrici. Forse gelosia dopo che Claudia ha preso lezioni di ballo da Ivan? Il percorso di Ivan nel frattempo sembra sempre più nel caos. Le due corteggiatrici Natalia e Sonia sono presenti in puntata dopo che, al termine della scorso appuntamento, Ivan le ha raggiunte in camerino per un chiarimento. Sembra che il tronista non abbia le idee molto chiare, e alcune sue dichiarazioni soprattutto su Sonia sembrano contraddittorie.

Ivan resta invece molto arrabbiato con Natalia la quale non ha chiesto di vederlo in settimana come invece ha fatto Sonia.

Appuntamento quindi oggi 8 febbraio su Canale 5 a partire dalle 14.45 per scoprire tutte le novità su Ivan, Lorenzo e gli altri tronisti di Maria De Filippi.