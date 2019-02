Annuncio

Da un po' di ore a questa parte non si sta facendo altro che parlare del clamoroso scoop che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due protagonisti, infatti, pare siano tornati insieme. Dopo essersi amati, aver fatto un figlio ed essersi, conseguentemente, separati, pare sia tornato il sereno. Alfonso Signorini, all'interno del suo settimanale "Chi", ha pubblicato in esclusiva delle foto ritraenti la coppia intenta a scambiarsi un tenero bacio, ma non è tutto.

Signorini, infatti, ha pubblicato anche un video sul suo profilo Instagram in cui è ripresa perfettamente la scena delle romantiche effusioni. Ad ogni modo, almeno per il momento, i diretti interessati non si sono espressi ufficialmente in merito.

Tuttavia, una Instagram Stories pubblicata da Belen Rodriguez sul suo profilo personale, lascia poco spazio all'immaginazione. La showgirl ha rotto il silenzio ed ha detto: "Faccio quello che mi rende felice". Il pubblico pensa che il post sia riferito a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez: il criptico post potrebbe essere dedicato a De Martino

Belen Rodriguez non perde mai occasione per far parlare di sé. Dopo le innumerevoli foto osé, i video e quant'altro, ad infiammare il popolo del web, questa volta, è uno scoop molto più forte. La showgirl potrebbe essere tornata insieme al suo ex Stefano De Martino. I video che stanno circolando nelle ultime ore sono inequivocabili, eppure, né lei né Stefano hanno ancora proferito parola.

Tuttavia, dando uno sguardo sui rispettivi profili Instagram, è apparsa una Instagram Stories di Belen che lascia poco spazio a dubbi. La showgirl, tra le varie foto e video che la ritraggono felice e spensierata in Argentina, ha pubblicato anche una foto con una frase scritta in spagnolo. La traduzione di tale pensiero è più o meno questa: "Mi trovo in un periodo della vita in cui sto cercando di fare solo ciò che mi rende felice".

Il popolo del web non vede l'ora che la showgirl confessi tutto pubblicamente

La maggior parte del web ha interpretato questo messaggio come un chiaro riferimento a Stefano De Martino. In effetti risulta davvero molto difficile credere il contrario. I fan della showgirl, infatti, hanno iniziato ad inondarla di messaggi in cui le chiedono spiegazioni in merito e sperano che la ragazza dica ufficialmente di essere tornata insieme al suo ex.

Quando accadrà tutto questo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.