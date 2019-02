Annuncio

Il Festival di Sanremo non riguarda solo la kermesse canora, ma è un agglomerato di cose. I riflettori della stampa e dei tanti telespettatori non si soffermano solamente sulle canzoni in gara, ma anche sui look esibiti. Questa volta a finire nel mirino dei social è Alessandra Amoroso, ma senza tralasciare ancora una volta le scelte di Patty Pravo. Entrambe le artiste sono state le più commentate dal popolo del web, ma la satira ha tirato in ballo anche un'intoccabile come Antonello Venditti.

L'ex allieva di Amici per le sue doti canore non può essere assolutamente presa di mira, ma per il suo modo di presentarsi sul palco dell'Ariston si. La Amoroso si è presentata sotto i riflettori in total black con tanto di firma Dolce&Gabbana.

Nulla da dire se non fosse stato per il coprispalle molto eccentrico. In effetti il copricapo aveva numerose piume che ha fatto scatenare l'ironia dei social. Molti utenti hanno paragonato la donna ad un sequel della scimmia di Gabbani portatata in scena lo scorso anno. Altri hanno visto l'artista come un esemplare di condor mentre per qualcun altro, Alessandra somigliava ad un guardiano della barriera del Trono di Spade.

Anche Virginia Raffaele seppur abbia cambiato genere, sembra non riuscire a convincere. Durante la prima parte ha scelto un vestito bianco che sembrava più un vestito da sposa.

Nella seconda parte invece ha lasciato le gambe scoperte, ma non ha soddisfatto lo stesso il pubblico.

Nei confronti di Patty Pravo e Antonello Venditti il problema è stata la capigliatura. Nei confronti della ragazza del Piper i social hanno intimato di licenziare la parrucchiera della Strambelli. Per l'autore romano invece la tinta troppo scura non è passata inosservata, anche Enzo Miccio ha pubblicato un tweet ironico: "Ecco perché in tutta Sanremo, non c'è era più un granello di terra di Siena".

Ecco perché in tutta Sanremo non c’era più neanche un granello di terra di Siena... #AntonelloVenditti #Sanremmo2019 — Enzo Miccio (@Enzo_Miccio) 7 febbraio 2019

Tutti i duetti della 4^ puntata

La 69' edizione del Festival si appresta ad arrivare in dirittura d'arrivo.

Nel corso della quarta puntata andranno in scena, finalmente i tanto attesi duetti. Ad accompagnare Ultimo ci sarà Fabrizio Moro, Daniele Silvestri con Manuel Agnelli, Arisa con Tony Hadley. Cristicchi avrà al suo fianco Ermal Meta, gli Zen Circus Brunori. Enrico Nigiotti si esibirà con Paolo Jannacci, Mahmood col rapper Guè Pequeno, i Boomdabash con Rocco Hunt. Il Volo ha scelto Alessandro Quarta, Einar due ex allievi di Amici come Sylvestre e Biondo. Ghemon duetterà con Calibro 35, Nino D'Angelo con i Sottotono e Achille Lauro con Morgan. Federica Carta e Shade porteranno all'Ariston Cristina D'Avena, gli Ex-Otago con Jack Savoretti. Patty Pravo e Briga canteranno con Giovanni Caccamo mentre Irama ha scelto l'energia di Noemi. Motta sarà accompagnato da Nada, Renga da Bungaro ed Eleonara Abbagnato. I Negrita duetteranno con Roy Paci ed Enrico Ruggeri Anna Tatangelo con l'amica Sirya. Scelta curiosa invece quella adottata da Nek e Paola Turci. Il primo duetterà con Neri Marcorè, la seconda con Beppe Fiorello. Infine, Loredana Bertè ha scelto Irene Grandi.