Annuncio

Annuncio

Le vicende de ''La porta rossa 2'' continuano. Stasera alle 21,20 andrà in onda la terza puntata, composta dagli episodi 5 e 6. Ma cosa è accaduto fino ad ora? Vediamo di riassumere gli avvenimenti più importanti. Il protagonista, che ha assistito alla nascita della figlia, ha avuto una visione in cui la piccola veniva rapita e portata in un'ex fabbrica. L'unica cosa che il protagonista ha notato nella sua visione è stato il libro 'I misteri del conte di Cagliostro'. Con questi scarsi indizi si è precipitato da Vanessa per chiedere il suo aiuto. Mentre invece Jonas si è svegliato dal coma ed ha iniziato a meditare vendetta contro Rambelli.

Filip è stato accusato e, successivamente, scagionato dell'omicidio di uno spacciatore a cui il padre doveva del denaro.

Annuncio

Al processo contro l'ex vicequestore, l'uomo ha accusato Piras e Anna di aver ucciso Cagliostro. Vanessa, chiamata a testimoniare al processo, ha rivelato di poter parlare con i morti e di aver sempre comunicato con il commissario. Nel frattempo, quest'ultimo ha seguito il padre di Anna e ha scoperto che l'uomo ha una relazione con Patrizia Durante, che è legata alla misteriosa confraternita Fenice. Negli episodi 5 e 6 del 27 febbraio Piras verrà trovato morto e Anna fuggirà.

La porta rossa 2, terza puntata il 27 febbraio: trama episodi 5 e 6

Nella nuova puntata de ''La porta rossa 2'' accadranno diversi colpi di scena. I risultati della perizia fatta sull'arma che ha ucciso il commissario Cagliostro attesteranno la presenza delle impronte di Antonio Piras, che verrà messo sotto inchiesta.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il magistrato, in seguito, verrà trovato morto e tutto farà pensare ad un suicidio poiché, in un biglietto accanto al corpo, l'uomo confesserà di essere stato lui, con la complicità di Anna, l'assassino del commissario. La donna si vedrà costretta a fuggire. Intanto, Patrizia Durante, venuta a sapere che Vanessa parla con i morti, le chiederà di comunicare con il figlio Raffaele. Cagliostro, per scoprire informazioni sulla confraternita Fenice, suggerirà alla ragazza di organizzare una finta seduta spiritica per far dire alla Durante quello che sa sulla confraternita, dato che potrebbe esserci un legame con il rapimento della bambina. Vanessa, una volta tornata a casa, scoprirà di non essere l'unica capace di parlare con i defunti.

Annuncio

La porta rossa 2 in streaming su RaiPlay

E' possibile rivedere o recuperare gli episodi in streaming sul sito di RaiPlay. In alternativa si può accedere all'omonima applicazione da tablet o smartphone.