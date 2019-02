Annuncio

Manca ormai poco al ritorno de La porta rossa, su Rai Due dal 13 febbraio. La seconda stagione inedita arriva dopo due anni dalla messa in onda della prima e dopo le repliche delle scorse settimane. A distanza di una settimana dal rilascio di un esteso promo, in rete si possono già leggere delle anticipazioni che confermano le teorie dei telespettatori e aprono nuovi interrogativi. Il protagonista della nuova stagione è, come sempre, il commissario Leonardo Cagliostro, un fantasma rimasto nel mondo dei vivi per risolvere delle questioni in sospeso, due in particolare: scoprire chi l'ha ucciso e salvare la vita di sua moglie Anna che ha anche scoperto di aspettare una bambina. Nell'ultimo episodio della prima stagione il protagonista scopre che l'assassino è il suo mentore e amico, il vicequestore Rambelli, ma non riesce ad evitare che spari ad Anna.

La donna, mentre si trova tra la vita e la morte, rivede il marito che la convince a lottare per vivere, soprattutto per la loro bambina. Nella nuova stagione lo spirito di Leonardo deciderà di non attraversare la 'porta rossa' per risolvere il mistero che si nasconde dietro la figura di Jonas. Inoltre, dalle anticipazioni sappiamo che sua figlia sarà in pericolo, perciò rimarrà per vegliare su lei e sulla moglie. Intanto il malvagio Rambelli rivelerà qualcosa di inaspettato.

La porta rossa 2: la figlia di Anna e Leonardo è in pericolo

Cagliostro, essendo uno spirito, non può comunicare con i vivi. L'unica che lo sente e lo vede è la giovane Vanessa, una medium che ha ereditato questa capacità dalla madre.

Nei nuovi episodi Leonardo avrà una visione che gli impedirà di andarsene: la vita di sua figlia sarà in pericolo. Il commissario, allora, cercherà nuovamente l'aiuto di Vanessa. Jonas si sveglierà dal coma, come si era già visto alla fine della prima stagione, e si renderà conto che sono trascorsi 30 anni dal giorno in cui gli hanno sparato. Dei rumors anticipano che l'uomo accuserà Rambelli del suo tentato omicidio. Intanto il vicequestore è in carcere per aver ucciso Cagliostro e attende il processo. Tra le anticipazioni trapelate, si dice che Rambelli accuserà Piras dell'omicidio e che Anna partorirà la piccola Vanessa.

La seconda stagione de La porta rossa sarà composta da dodici episodi

La seconda stagione inedita de La porta rossa sarà composta da dodici episodi, divisi in sei puntate settimanali.

I primi due episodi andranno in onda a partire dal 13 febbraio. Torneranno nei panni dei protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession.