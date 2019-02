Annuncio

Annuncio

Gli appuntamenti con la soap opera di Rai Tre 'Un posto al sole', riescono sempre ad attirare l'attenzione del pubblico. Il comandante Del Bue si è reso conto di non poter fare a meno dell'amore della vigilessa ma non è conoscenza di essere il padre del piccolo Lorenzo. Gli spoiler delle puntate che vanno dall'11 fino al 17 marzo sottolineano che Raffaele sarà contento per aver trovato la giusta sintonia con il figlio, che si confiderà con lui riguardo il comportamento di Beatrice. La giovane donna nasconderà dei segreti pronti a creare delle tensioni all'interno della famiglia Giordano. Arianna (Samanta Piccinetti) intanto è pronta per le pratiche dell'adozione. La dipendente del Bar Vulcano ha sempre voluto costruire una famiglia con il marito. Silvia nel frattempo, avrà tutta intenzione di aiutare Alessandra a svoltare la sua vita.

Annuncio

Alex stanca del comportamento indifferente di Vittorio, Diego si accorge delle bugie di Beatrice

Raffaele non saprà come reagire di fronte a quanto saputo riguardo Beatrice (Marina Crialesi). Inoltre il marito di Ornella riceverà delle conferme da Diego, consapevole delle piccole bugie della fidanzata. La convivenza tra i coniugi Picardi procederà nel migliore dei modi, ma Giulia (Marina Tagliaferri) è certa che Manlio si renderà artefice di ulteriori violenze ai danni della moglie, vista la sua esperienza con situazioni simili. Intanto Alex avrà uno scontro con Vittorio e la ragazza si sentirà stanca delle continue richieste del figlio di Guido (Germano Bellavia), al punto che potrebbe troncare l'amicizia con il radiofonico.

Annuncio

Mariella e Guido innamorati: l'Altieri manda la foto del figlio al comandante

Adele si accorgerà che il comportamento di Manlio (Pier Maria Scalondro) non è cambiato affatto; nel frattempo, aumenteranno i dubbi del Giordano riguardo a Beatrice, che con il passare del tempo si trasformeranno in realtà. Mariella instaurerà un rapporto molto stretto con l'Altieri. La donna invierà una foto del primogenito a Guido, provocando la rabbia di Cerruti, preoccupato che il suo sogno di costruire una famiglia svanisca presto. Filippo (Michelangelo Tommaso) farà aprire gli occhi a Susanna riguardo all'eredità di Gigi Del Colle, mentre il comandante rimarrà infastidito dal comportamento di Salvatore (Cosimo Alberti).

Annuncio

Infine Marina si deciderà ad avere un confronto con il professore di Alice per il bene della nipote.