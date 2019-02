Annuncio

La porta rossa è andata in onda ieri in prima serata su Rai Due con gli episodi inediti della seconda stagione. Leonardo Cagliostro e la sua storia hanno fatto il loro debutto televisivo due anni fa, quando la fiction fu trasmessa sempre dalla seconda rete Rai, ignorando il successo che avrebbe ottenuto. Nella prima stagione, dopo essere stato ucciso ed essere diventato uno spirito, il protagonista ha deciso di non varcare la porta rossa, questo per salvare la moglie Anna. Cagliostro, con l'aiuto della giovane Vanessa, è riuscito a smascherare il vicequestore Rambelli ma, prima della conclusione, il fantasma non ha aperto la porta, questo perchè Jonas si è risvegliato dal coma e, a quanto pare, ha avuto un legame con il vicequestore.

La prima puntata della nuova stagione è partita proprio da questi interrogativi. Se vi siete persi la puntata, sarà possibile vederla sul sito ufficiale di RaiPlay. Prima di vedere i due episodi su RaiPlay, di seguito il riassunto dell'appuntamento del 13 febbraio.

La porta rossa 2: cosa è accaduto nella prima puntata

Cagliostro sta tenendo d'occhio Jonas che si è svegliato dal coma. L'uomo risponde alle domande della polizia dicendo che non ricorda chi gli ha sparato. Poi, però, confessa alla fidanzata che è stato Rambelli a tentare di ucciderlo. Intanto, Anna partorisce e Cagliostro è lì con lei. All'improvviso ha una visione: sua figlia rapita e portata in una vecchia fabbrica, il rumore degli spari e un libro rosso sul Conte Cagliostro.

In quella fabbrica stanno suonando Filip e altri ragazzi, che vengono interrotti da un delinquente che li caccia via. Filip torna indietro e lo affronta.

Quando il fantasma del commissario arriva nell'edificio, lo spacciatore è morto e Filip è inginocchiato davanti al corpo. Cagliostro va da Vanessa e le chiede di aiutarlo a salvare la figlia. I poliziotti Stella e Paoletto stanno indagando sulla morte dello spacciatore, quando scoprono sul cellulare che l'uomo ha parlato più volte con Filip. Il ragazzo allora viene interrogato e dopo getta in mare della droga. Durante il processo a Rambelli, l'uomo accusa Piras di aver ucciso Cagliostro con la complicità di Anna.

La porta rossa 2, la prima puntata della seconda stagione in streaming su RaiPlay

È possibile, come detto, vedere gli episodi de La porta rossa in streaming online sul sito ufficiale di RaiPlay, dove si possono rivedere anche tutti gli episodi della scorsa stagione.

La visione è possibile sia da pc che da smartphone o tablet, grazia all'omonima applicazione.