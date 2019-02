Annuncio

Ieri, 13 febbraio, negli studio Elio di Cinecittà si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, dove sono stati protagonisti indiscussi Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta, mentre Luigi Mastroianni ha annunciato la scelta.

U&D trono classico: botta e risposta tra Andrea e Ivan

Nella registrazione di oggi del trono classico di U&D, Ivan ed il nuovo tronista Andrea hanno dato vita ad uno scontro. Scendendo nel dettaglio, Ivan si è infuriato con Andrea quando ha scoperto che Natalia è molto interessata a lui: a proposito, il nuovo tronista ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di tirarsi indietro nella conoscenza, soprattutto ora che ha scoperto di piacere alla corteggiatrice.

Durante il botta e risposta, Andrea ha accusato Ivan di essere patetico in quanto sarebbe incoerente. Inoltre, ha detto che non riesce a trovare un senso al trono dello spagnolo, in quanto vuole portare alla scelta una donna che non vuole stare con lui. Ma i due hanno continuato a punzecchiarsi per tutta la durata della registrazione fino a quando Gianni Sperti ha proposto alla conduttrice di invitare Andrea alla scelta di Ivan in villa. Angela Nasti, nel frattempo, ha dimostrato di avere già le idee chiare, tanto da aver già un preferito, un certo Davide.

Uomini e Donne anticipazioni: Luigi pronto alla scelta

Successivamente è stato il turno del trono di Luigi Mastroianni. Nella nuova registrazione del trono classico, il tronista siciliano ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta.

Luigi, infatti, ha deciso di concludere il percorso all'interno del programma di Maria De Filippi. Mastroianni, dopo molti mesi passati nello studio di Cinecittà in Roma, ha finalmente trovato la donna giusta.

Nella registrazione di oggi sono stati mandati in onda le esterne che il tronista ha fatto con Irene e Valentina. In particolare, Irene ha raggiunto il siciliano in albergo. Qui i due hanno fatto finalmente la pace suggellandola con un bacio a stampo per dimenticare la lite che era scoppiata in studio nella puntata precedente. La corteggiatrice romana ha detto a Luigi di provare qualcosa per lui, nonostante lui non se ne renda conto. Valentina, invece, ha scansato il bacio con il siciliano, dimostrando disappunto davanti alle immagini di felicità tra il tronista e la Capuano.

Non ci resta che attendere la scelta di Luigi Mastroianni che andrà in onda nelle prossime settimane su Canale 5 in prima serata.