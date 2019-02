Annuncio

Annuncio

Thomas Forrester cambia ufficialmente volto nelle puntate americane di Beautiful. A partire dalla puntata in onda sul canale CBS giovedì 14 marzo, il figlio di Ridge e Taylor sarà interpretato da Matthew Atkinson, attore già conosciuto dai fan delle soap opera per il ruolo avuto in passato in Febbre D'Amore. Atkinson prenderà ufficialmente il posto di Pierson Fodè, il quale aveva deciso di non rinnovare il contratto con Beautiful per dedicarsi ad altri progetti lavorativi, legati soprattutto al mondo del cinema. Fodè era comunque rimasto in ottimi rapporti con Bradley Bell e la produzione della soap, rendendosi disponibile ad interventi in qualità di guest star, l'ultimo dei quali risale a sole poche settimane fa nelle puntate italiane.

Annuncio

Il ritorno di Thomas a Los Angeles, dopo anni trascorsi a New York, porterà sicuramente con sé nuove e fresche storylines che già stanno incuriosendo i fan della soap americana.

Beautiful anticipazioni: i trascorsi di Matthew Atkinson

La notizia del recasting di Thomas Forrester era già stata ufficializzata qualche settimana fa dalle fonti ufficiali di Beautiful che ieri 11 febbraio hanno reso noto il nome dell'attore che presterà il volto al fratello di Steffy. Il nuovo stilista Forrester sarà interpretato da Matthew Atkinson, già conosciuto ai telespettatori della CBS e più precisamente di Febbre D'Amore nel ruolo di Austin Travers dal 2014 al 2015. Nei suoi trascorsi Atkinson ha altre collaborazioni importanti con film e serie televisive.

Annuncio

A tal proposito segnaliamo la sua presenza in: Jane Stilista per caso, Parenthood, Young & Hungry, Powerless e in NCIS: Los Angeles. La notizia del contratto con Beautiful è stata confermata dal diretto interessato che sui social ha così scritto: "Non ho potuto dire di no… C’è qualcosa di confortante nel tornare a lavorare nello stesso edificio" (riferendosi al luogo delle riprese di Beautiful, attiguo a quello in cui si gira Febbre d'Amore).

Il quarto Thomas Forrester nella storia di Beautiful

Il volto di Thomas Forrester è stato più volte cambiato nella storia di Beautiful, faticando a trovare spazio anche nelle trame della soap con una storia d'amore di lunga durata. Oltre a Pierson Fodè dal 2015 al 2018, in precedenza il rampollo Forrester è stato interpretato (nell'età adulta) da Adam Gregory e da Drew Tyler Bell, che si sono susseguiti a distanza di pochi anni.

Annuncio

L'ultima apparizione del figlio di Ridge e Taylor risale alla visita a Sally (che in Italia abbiamo visto di recente) in seguito alla quale la Spectra si è trasferita con lui a New York. A distanza di pochi mesi, però, la rossa stilista ha fatto ritorno a Los Angeles e ha raccontato di aver chiuso con il suo ex fidanzato, il quale ha deciso di creare una famiglia insieme a Caroline e Douglas. Con questi presupposti, Thomas farà il suo ingresso nella soap il prossimo 14 marzo, portando con sé notizie sui suoi trascorsi sentimentali. La sua relazione con la Spencer sarà dunque giunta al termine? Resta da chiedersi cosa gli riserverà il futuro che potrebbe vederlo di nuovo al fianco di Sally, fidanzata con Wyatt nelle puntate americane di Beautiful. Per lui potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma con Hope, con la quale in passato Thomas ha avuto un breve flirt, se non addirittura una relazione con qualche personaggio sorprendente come Katie (dopo la fine del matrimonio con Thorne) o Donna.