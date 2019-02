Annuncio

Arrivano i primi commenti dopo l'attesa scelta finale di Teresa Langella, trasmessa ieri sera nel corso del primo speciale di Uomini e donne in onda su Canale 5. Come ben saprete, infatti, la tronista ha dovuto fare i conti con il secco rifiuto da parte del corteggiatore Andrea Dal Corso, che alla fine ha spiazzato tutti con la risposta negativa che ha freddato la stessa Teresa, la quale non ha saputo trattenere le lacrime. E dopo la puntata è arrivato anche il commento di Tina Cipollari, la quale ha puntato il dito contro la sua rivale storica Gemma Galgani.

Le accuse di Tina contro Gemma per il rifiuto ricevuto da Teresa Langella

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Tina Cipollari, al termine della puntata della scelta di Teresa di ieri sera, ha postato su Instagram Stories un frame del momento in cui la tronista è stata 'consolata' da Gemma Galgani, la quale si è recata in villa per darle dei consigli su come affrontare questo fatidico momento.

Una scena 'surreale' dove abbiamo visto che Teresa è scoppiata in lacrime ammettendo i suoi dubbi e Gemma al posto di consolarla ha pianto a sua volta.

Tina, dopo aver visto l'esito della scelta di Teresa, non ha avuto dubbi nel dire che la causa di quel rifiuto fosse proprio Gemma. ''La mummia porta iella'', ha scritto la Cipollari sul suo account Instagram, aggiungendo poi le emoticon dei gufetti. Come reagirà la dama torinese dopo l'ennesimo attacco da parte della Cipollari? Sicuramente ne vedremo delle belle nelle prossime settimane.

Giulia De Lellis contro Andrea Dal Corso dopo il rifiuto a Teresa

Ma quello di Tina non è stato l'unico commento post-scelta di Teresa a Uomini e donne. Anche Giulia De Lellis ha espresso il suo parere, dicendo di non aver mai creduto nella buona fede di Andrea Dal Corso e quindi che si sarebbe aspettata un esito del genere.

La De Lellis, infatti, sostiene che Andrea sia stato poco rispettoso nei confronti di Teresa e di tutta la sua famiglia che ha partecipato alla fatidica registrazione finale in villa.

Anche Mario Serpa, altro volto del parterre di opinionisti di Uomini e donne, sostiene di non aver mai creduto nella buona fede di Andrea e che in parte si aspettava questo suo rifiuto. Insomma, il corteggiatore pare che sia stato 'smascherato' un po' da tutti, in primis dagli spettatori della trasmissione di Canale 5, i quali ormai da tempo avevano capito che il ragazzo fosse interessato in primis alle telecamere e al successo.