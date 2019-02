Annuncio

A Uomini e donne è tempo di scelte e i tronisti in carica sono stati chiamati a compiere il grande passo dopo aver portato a termine il loro percorso nel programma dei sentimenti. Tra le scelte più attese, che quest'anno avremo modo di vedere in onda in prime time, c'è sicuramente quella di Lorenzo Riccardi, uno dei tronisti più discussi di questa edizione del trono classico, protagonista di momenti di scontro e di tensione all'interno dello studio ma nonostante tutto anche per lui è giunto il lieto fine tanto atteso.

Anticipazioni Uomini e donne, la scelta finale di Lorenzo

Nel dettaglio, infatti, i primi spoiler sulla fatidica scelta di Lorenzo a Uomini e donne arrivano dal sito web Il Vicolo delle News, che in queste ore ha svelato il nome della corteggiatrice con la quale il tronista sarebbe uscito dalla villa.

Possiamo così svelarvi che nonostante le mille difficoltà, Lorenzo avrebbero coronato il suo sogno d'amore con la bella Claudia, anche se il blog fa sapere che i momenti trascorsi all'interno della villa tra i due sono stati alquanto rocamboleschi e ricchi di tensione.

Ad un certo punto pare addirittura che Lorenzo abbia abbandonato la villa della scelta a Uomini e donne, ma non sappiamo con esattezza il motivo che l'ha portato a prendere questa decisione. Sta di fatto che alla fine il tronista potrebbe decidere di coronare il suo sogno con la bella Claudia e i due, nonostante tutto, potrebbero essere pronti a mettersi in gioco e quindi vivere questa storia d'amore lontani dai riflettori mediatici. L'altra pretendente Irene potrebbe uscire sconfitta dal 'duello' con la sua rivale.

Anche per Teresa Langella è in arrivo la scelta

Il Vicolo delle news ha svelato anche il nome del corteggiatore che alla fine di questo percorso potrebbe essere stato scelto da Teresa Langella. In questo caso, la tronista napoletana è arrivata al 'duello' finale con Andrea e Antonio e tra i due Teresa avrebbe preferito mettersi in gioco con il tentatore Andrew.

Sia la scelta di Lorenzo che quella di Teresa sono molto attese dal pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi e quest'anno, per la prima volta, sbarcheranno nel prestigioso slot orario della prima serata. L'appuntamento è fissato per venerdì 15 febbraio con la prima puntata di questi speciali U&D, che dovranno vedersela contro il ritorno di 'Sanremo Young', il talent condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston.