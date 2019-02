Annuncio

Annuncio

In questi giorni si stanno registrando le scelte dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Quella di quest'ultima dovrebbe essere stata registrata lunedì, 11 febbraio, e andrà in onda venerdì sera su Canale 5. Per quanto riguarda quella di Lorenzo, invece, la sua scelta potrebbe essere registrata in questi giorni (qualcuno ipotizza che sia stata registrata ieri). La redazione sta mantenendo la massima riservatezza su quello che è successo in villa, onde evitare spiacevoli spoiler per i telespettatori. Ad ogni modo, alcune indiscrezioni sono trapelate ugualmente. In questo caso, a generare maggiore scalpore è stata la notizia secondo cui Lorenzo avrebbe lasciato la villa furioso dopo una lite con Claudia Dionigi.

Esterna difficile tra Lorenzo e Claudia: lui avrebbe lasciato la villa in anticipo

I tronisti, prima di compiere la loro scelta, sono stati invitati a trascorrere dei week-end in compagnia dei rispettivi corteggiatori o corteggiatrici.

Annuncio

I tronisti in questo modo hanno avuto la possibilità di chiarirsi ulteriormente le idee in merito alla scelta da fare. Soprattutto Lorenzo Riccardi è sempre stato molto incerto sulla donna da portare con sé al di fuori dello studio. Da un lato, infatti, c'è Giulia, dal carattere molto irruento e più imprevedibile. Dall'altro lato c'è, invece, Claudia che gli ha sempre mostrato maggiore stabilità e sentimento. Pertanto, proprio per lui, il momento in villa potrebbe rivelarsi decisivo per la sua scelta. Ad ogni modo, stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, pare che Lorenzo abbia avuto un'esterna molto difficile con Claudia. I due, infatti, avrebbero iniziato a discutere al punto che Lorenzo pare abbia lasciato la villa anticipatamente e in modo alquanto furioso.

Annuncio

Gli indizi forniti dalla sorella di Lorenzo e di Giulia De Lellis in merito alla scelta

Questo, in un primo momento, avrebbe potuto far pensare che il ragazzo potesse decidere di non fare più la sua scelta. Un'ipotesi improbabile, visto che sua sorella e Giulia De Lellis hanno dato indizi che hanno fatto pensare che, in questi ore, sia stata registrata proprio la sua scelta.

Nello specifico, la sorella di Lorenzo ha pubblicato una foto mentre di tutta la famiglia in treno, intenta probabilmente a raggiungere la villa. Per quanto riguarda Giulia, invece, l'influencer ha svelato che, in questi giorni, è all'opera con i preparativi della scelta di Lorenzo.