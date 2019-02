Annuncio

La nuova stagione di Montalbano è composta soltanto da due episodi. Lunedì 11 e 18 febbraio sono andati in onda, rispettivamente, 'L'altro capo del filo' e 'Un diario del '43'. I telespettatori, però, non resteranno subito 'orfani' di Camilleri, visto che Salvo Montalbano cederà il passo al secondo film del ciclo 'C'era una volta Vigata'. Lunedì 25 febbraio Rai Uno trasmetterà 'La stagione della caccia', dopo il successo che l'anno scorso ha riscosso 'La mossa del cavallo'. Entrambi sono tratti da due romanzi di Andrea Camilleri, ambientati nell'immaginaria Vigata di fine '800. Si tratta di vicende calate nel contesto storico siciliano successivo all'Unità d'Italia, frutto di ricerche e studi affrontati dallo stesso Camilleri.

La stagione della caccia racconta il ritorno in paese del farmacista Fofò La Matina. Dopo questo arrivo, misteriosamente, la famiglia dei nobili Peluso viene piano piano decimata, con la morte, una dopo l'altra, dei suoi componenti.

La stagione della caccia: trama del film tv

Il film tv 'La stagione della caccia' inizia con l'arrivo a Vigata del farmacista Alfonso La Matina detto Fofò, figlio di Santo La Matina, medico ed esperto di erbe curative, barbaramente ucciso anni prima. L'uomo coltivava piante e frutti 'miracolosamente' curativi in un giardino segreto, a servizio e per conto del marchese Peluso. Alfonso apre una farmacia e riporta nel paese le erbe frutto degli studi del padre. Con il ritorno del protagonista, però, iniziano una serie di morti misteriose tra i componenti della famiglia dei nobili Peluso.

Il primo a morire è l'anziano capostipite, morto affogato in mare. Seguono le dipartite del figlio, della moglie del marchese, di quest'ultimo, del fratello con la moglie e di un cugino. L'unica sopravvissuta è 'Ntontò, la figlia del marchese, ormai unica erede del patrimonio di famiglia. Le morti sembrano tutte accidentali o per cause naturali, ma sarà davvero così?

Il cast de La stagione della caccia

Ne La stagione della caccia, diretto da Roan Johnson, il protagonista Fofò La Matina è interpretato da Federico Scianna. Il resto del cast è composto da Miriam Dalmazio, Tommaso Ragno, Ninni Bruschetta, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Alice Canzonieri, Gioia Spaziani, Donatella Finocchiaro.

Le riprese del film sono avvenute lo scorso autunno in Sicilia, più precisamente a Scicli e Marina di Ragusa.