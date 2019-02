Annuncio

Canale 5 stasera alle 21,20 trasmetterà il film 'Deepwater - Inferno sull'oceano'. La pellicola del 2016 è un disaster movie con una buona dose di action e dramma umano, basato su una storia vera accaduta nell'aprile 2010: l'esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, mentre perforava il pozzo Macondo nel Golfo del Messico. A questo drammatico evento è seguito poi il disastro ambientale più grave avvenuto negli Stati Uniti: l'esplosione della piattaforma, infatti, ha causato lo sversamento di milioni di barili di petrolio nelle acque marine. Il film mescola gli aspetti del disastro al dramma dei personaggi che cercano di salvare il maggior numero di persone possibili. Il lungometraggio, uscito nelle sale italiane nell'ottobre 2016, è diretto da Peter Berg e il protagonista è interpretato da Mark Wahlberg.

La trama del film

Il 20 aprile 2010 la Deepwater Horizon, una piattaforma petrolifera per la trivellazione e l'estrazione del petrolio gestita dalla Transocean, inizia a perforare la costa meridionale della Louisiana per conto della British Petroleum. Il capo dell'elettrotecnica Mike Williams e il responsabile installazioni offshore Jimmy Harrell scoprono che non è stato fatto alcun test sulla pressione e che non è stata controllata la qualità del cemento. Il dirigente della BP Vidrine non aspetta i risultati del test voluto da Harrell e fa partire il flusso. Il cemento cede e avviene una devastante esplosione che uccide alcuni membri della squadra di perforazione. A seguito di continui malfunzionamenti delle apparecchiature sulla piattaforma, il petrolio prende fuoco e provoca la morte di altri lavoratori. Il liquido si riversa tutto nelle acque dell'oceano e i membri dell'equipaggio sopravvissuti cercano di mettersi in salvo.

Fondamentali nelle operazioni di salvataggio sono il coraggio e l'intervento di Williams, con l'aiuto di Harrell che assume il controllo della situazione

Cast del film e curiosità

Il film Deepwater - Inferno sull'oceano, il cui titolo originale è proprio il nome della piattaforma, 'Deepwater Horizon' è diretto da Peter Berg, attore di 'Battleship', 'Collateral' e 'Boston - Caccia all'uomo' e regista di pellicole come 'Hancock' e 'Cose molto cattive'. Il cast è composto da: Mark Wahlberg nei panni di Mike Williams, tecnico capo dell’elettronica della piattaforma petrolifera; Kurt Russell nel ruolo del responsabile installazioni off shore Jimmy Harrell; John Malkovich, interprete del dirigente Vidrine della British Petroleum; Gina Rodriguez nella parte di Andrea Fleytas, una donna presente sulla piattaforma al momento dell'esplosione; Dylan O'Brien nei panni di Caleb Holloway, un membro della squadra di perforazione; Kate Hudson nel ruolo di Felicia Williams, la moglie del protagonista.

Per realizzare il film, è stata costruita un'intera piattaforma petrolifera e il vero Mike Williams ha collaborato raccontando dettagli e aspetti dell'incidente, perché si potesse rappresentare al meglio il modo in cui è avvenuto nella realtà il disastro e come si sono svolte le successive azioni di salvataggio.