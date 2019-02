Annuncio

Il 15 febbraio è andata in onda una delle puntate più discusse e sorprendenti di Uomini e donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata aveva fatto discutere i tantissimi appassionati della trasmissione, a causa della scelta di Teresa Langella e del successivo ''no'' ricevuto dal corteggiatore di Mirano, Andrea Dal Corso. Dopo il ''boom'' di ascolti e le numerose polemiche, ieri 21 febbraio, è stato registrato l'attesissimo confronto tra i protagonisti di quella sfortunata (per Teresa) scelta: Andrea, Teresa e Antonio. Come prevedibile non sono mancate le accese discussioni, in particolare Teresa Langella ha più volte manifestato astio nei confronti di Andrea, reo a suo dire, di averla presa in giro per tutta la durata del trono classico. A queste accuse, Dal Corso ha risposto che la stessa cosa potrebbe essere detta per Teresa, per il comportamento avuto con Antonio Moriconi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa insulta Andrea

La puntata inizia con l'entrata in scena di Teresa Langella e con la sua confessione una settimana dopo della messa in onda della puntata che la riguarda. Fino a questo momento, la bella tronista napoletana aveva preso la decisione di restare in silenzio, chiudendo i suoi social network ed evitando addirittura di uscire di casa. Nel corso della puntata ha ammesso di essere delusa e stanca, ma ha anche ringraziato la sua famiglia per il sostegno ricevuto in un momento molto difficile della sua vita, nonostante come più volte ammesso dalla ragazza, i genitori le avessero consigliato di scegliere Antonio e non Andrea. Successivamente è arrivato il momento del confronto con Andrea Dal Corso, proprio in occasione dell'entrata di Andrea, la Langella ha mostrato parecchia insofferenza sbattendo la sedia ad un passo da Andrea e poi lo ha attaccato: ''Hai fatto una figura di m....

davanti a tutta l'Italia''. A sua difesa, Andrea ha espresso i suoi dubbi sulla incompatibilità caratteriale e sulla diversità innegabile dei loro stili di vita, parlando anche dell'aiuto concreto ricevuto dal padre di Teresa, che avrebbe contribuito ad aprirgli gli occhi sulla decisione di dire no a Teresa.

Spoiler Uomini e Donne, oggi andrà in onda la scelta di Lorenzo

L'appuntamento per la scelta di Lorenzo Riccardi è alle 21,10 circa su Canale 5. Gli ultimissimi spoiler prima della decisione del tronista milanese, raccontano di una possibile scelta che sarebbe ricaduta su Claudia Dionigi, la quale avrebbe risposto di sì decidendo di formare una nuova coppia con Riccardi. Non resta che attendere qualche ora per conoscere il destino di uno dei troni più seguiti e discussi di U&D.