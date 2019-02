Annuncio

Ieri 21 febbraio è stata registrata una puntata speciale del trono classico di Uomini e donne, nella quale è andato in scena un confronto tra Teresa Langella e i suoi corteggiatori Antonio e Andrea, dopo quanto accaduto al castello nella puntata andata in onda la settimana scorsa in prima serata su Canale 5. La registrazione ha visto un acceso diverbio tra Teresa e Andrea,dopo che il giovane imprenditore veneto ha dichiarato di averla rifiutata pensando a ciò che era meglio per se stesso

U&D, speciale trono classico: Teresa dopo la scelta si confronta con Antonio e Andrea

Da quanto si apprende dal sito 'Il Vicolo delle news', nella registrazione del confronto Teresa ha fatto il suo ingresso in studio con un'aria molto triste e abbacchiata, dichiarando che la settimana appena trascorsa non è stata affatto facile da superare, dato che il secco rifiuto di Andrea ha colto di sorpresa non solo lei ma anche la sua famiglia.

La registrazione ha avuto inizio con la messa in onda del percorso di Teresa, compreso il momento della scelta (una 'non scelta'). Antonio è il primo dei corteggiatori ad entrare nello studio di Maria De Filippi ed il giovane non può far altro che esprimere tutto il suo rammarico, dichiarando di essersi sentito preso in giro dalla tronista. Prima dell'ingresso di Andrea dal Corso, la Langella ha chiesto di uscire, in quanto pare non se la senta di incontrare il giovane. Teresa pare stare ancora male e non ha ancora digerito il due di picche rifilatole da Dal Corso nella prima puntata dello 'Speciale di Uomini e donne'.

Teresa delusa da Andrea Dal Corso dopo il rifiuto

Andrea Dal Corso nel corso della puntata speciale registrata ieri ha dichiarato di aver pensato a se stesso, spiegando che ciò che lo ha spinto a rifiutare Teresa riguarda la diversità caratteriale e il diverso stile di vita dei due.

Valutando quindi i pro e i contro, il ragazzo ha deciso di pensare ciò che era meglio per lui. Parole che hanno fatto infuriare Teresa, la quale è rientrata in studio rabbiosa contro l'ex corteggiatore, iniziando a discutere animatamente con lui, togliendosi anche qualche 'sassolino dalla scarpa'. La Langella ha inveito contro Andrea, accusandolo di averla illusa, non palesando i dubbi prima di arrivare alla scelta finale. Anche parte del pubblico ritiene che il comportamento di Dal Corso non sia stato corretto nei confronti di Teresa. La decisione di Teresa di scegliere Andrea avrebbe spiazzato Dal Corso, che non si aspettava tale decisione.