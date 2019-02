Annuncio

Ieri sera, nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5, non sono mancati i colpi di scena, i quali hanno tenuto gli spettatori 'incollati' al televisore. Tra i protagonisti della puntata anche la bella Ariadna Romero, tra le nuove arrivate di questa edizione del reality show, la quale in settimana è stata protagonista di un momento fortemente imbarazzante con Jeremias Rodriguez. Tuttavia, ieri sera per la bella Ariadna è arrivata una vera e propria 'doccia fredda' da parte dell'uomo che stava frequentando in Italia prima dello sbarco in Honduras.

Francesco Acerbi e la frequentazione con Ariadna

Nel dettaglio, infatti, in queste prime settimane di permanenza in Honduras, Ariadna ha sempre dichiarato di essere single, salvo poi aggiungere di essere impegnata in una frequentazione con un ragazzo che la stava aspettando in Italia.

Ecco perché nel momento in cui Jeremias le ha fatto la battuta 'Ti va di chia...?', Ariadna è scoppiata in lacrime, temendo che da casa questa persona potesse fraintendere e capire altro. Jeremias, però, si è subito scusato con lei, dicendo che con quella battuta non intendeva dire alla bella Ariadna di farlo con lui, bensì si stava 'informando' se la ragazza avesse 'voglia' in generale.

Nonostante questo 'fraintendimento', ieri sera per Ariadna è arrivata una cocente delusione nel corso della diretta dell'Isola dei famosi, poiché la ragazza ha scoperto di essere stata 'lasciata' dal suo attuale conoscente/fidanzato. Trattasi del calciatore Francesco Acerbi, il quale in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Spy', nella quale ha ammesso che lui e la Romero non sono fidanzati e che si sono frequentati per un po' di tempo.

La 'batosta' per Ariadna in diretta all'Isola

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui il calciatore ha cominciato a parlare di lontananza, lasciando intendere che il fatto che lei si trovi in Honduras all'Isola dei famosi non ha di certo aiutato la loro conoscenza. Quando Alessia Marcuzzi l'ha messa al corrente dei fatti, Ariadna ha ammesso che già alla partenza Francesco le aveva detto che non sapeva se l'avrebbe aspettata al suo ritorno.

La modella, senza nascondere un filo di amarezza, ha aggiunto che a questo punto apprezza di più un tipo come Francesco, che ha avuto il coraggio di dirle la verità piuttosto che una persona che dice 'Vai amore, ti aspetto', e poi nel frattempo la tradisce.