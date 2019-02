Annuncio

Dopo tre puntate dedicate agli Over, l'appuntamento con Uomini e donne di oggi 21 febbraio tornerà a concedere spazio al Trono Classico e alle vicende dei suoi giovani tronisti. Oltre a Teresa Langella, che ha effettuato la sua scelta nello speciale serale di venerdì scorso, anche Lorenzo Riccardi ha lasciato lo studio del dating show. Per lui, infatti, la decisione definitiva è ormai imminente e verrà resa nota nella puntata in prima serata del 22 febbraio. Visto l'addio di Lorenzo, l'appuntamento odierno pomeridiano con il dating show concederà spazio alla presentazione di una nuova tronista: la ragazza alla ricerca della sua anima gemella sarà Angela Nasti, la sorella della influencer Chiara (nota anche per la sua partecipazione all'Isola dei famosi dello scorso anno).

Insieme al suo video introduttivo, l'appuntamento odierno sarà dedicato ad una brutta sorpresa per Ivan Gonzalez e a nuove discussioni che coinvolgeranno Luigi Mastroianni e le sue corteggiatrici.

Uomini e donne anticipazioni: Natalia esce con Andrea

Il sito Witty Tv ha diffuso alcune anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Essa si riferisce alla registrazione effettuata lo scorso 31 gennaio, durante la quale Ivan Gonzalez ha appreso un'inattesa novità riguardante Natalia. La corteggiatrice scenderà dalle scale salutando sia lo spagnolo che Andrea Zelletta, il tronista presentato la scorsa settimana. Maria spiegherà che in settimana Natalia è uscita con lui (e non con Ivan).

Le immagini dell'esterna mostreranno la conversazione della coppia. La giovane dichiarerà di avere parlato di più con Andrea in poche ore che con Ivan nei mesi trascorsi nel programma. Inevitabile il riferimento proprio a Gonzalez, con una frecciatina non passata inosservata al diretto interessato: "Io ho bisogno di un uomo al mio fianco". Sarà poi la volta dell'esterna di Ivan con Sonia, nella quale la coppia troverà un chiarimento e si scambierà un bacio appassionato. Interrogata sulla reazione a tale gesto, Natalia confesserà di non essere rimasta infastidita.

Oggi al Trono Classico ancora discussioni per Luigi e Irene

Passando al trono di Luigi Mastroianni, le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Witty Tv segnalano nuove discussioni tra il tronista e le sue corteggiatrici.

L'esterna con Valentina avrà luogo sulla neve (ospite Giordano Mazzocchi) dove la coppia parlerà a lungo, avvicinandosi anche dal punto di vista fisico. Lei però rifiuterà il bacio, ammettendo di non essere pronta ad un simile gesto al terzo incontro. Si passerà poi ad Irene che presenterà i suoi genitori a Luigi. Alla fine dell'esterna, dopo avere tentato di chiarire le recenti discussioni, la coppia si scambierà un lungo bacio appassionato. Male, invece, l'incontro con Giorgia. Il tronista avrebbe voluto restare a lungo con lei, proprio come accaduto qualche puntata fa con Valentina, ma dopo due ore già mancheranno gli argomenti di discussione. Lo stesso Mastroianni confesserà senza esitazione: "Con Giorgia ho avuto serie difficoltà ad andare avanti nell'esterna".