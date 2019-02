Annuncio

Annuncio

Non c'è pace nella programmazione dell'Isola dei Famosi che questa settimana subirà una nuova variazione di palinsesto nella speranza di risollevare gli ascolti. Dopo aver visto il Reality Show andare in onda per due domeniche consecutive, evitando così lo scontro con il Festival di Sanremo, è il mercoledì sera il nuovo giorno scelto per la puntata serale dell'Isola 2019. Nell'appuntamento di stasera si potrà sapere il nome del quarto eliminato di questa edizione, oltre che scoprire le nuove nomination, che metteranno a rischio la permanenza di un altro concorrente attraverso un televoto-lampo. Insieme al tradizionale resoconto di quanto accaduto negli ultimi giorni, questa sera verrà annunciato l'ingresso di un'altra bellissima isolana, che avrà l'obiettivo non certo facile di rialzare l'interesse del pubblico da casa. La fortunata sarà Ariadna Romero, che andrà ad aggiungersi a Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, già entrati in scena nella scorsa puntata.

Annuncio

Isola dei Famosi, anticipazioni stasera: arrivi ed eliminazioni all'isola

Sono tre i concorrenti che attendono di conoscere il loro destino nella puntata dell'Isola dei Famosi di questa sera: Kaspar Capparoni, Yuri Rambaldi e Sarah Altobello scopriranno l'esito del televoto e uno di loro diventerà ufficialmente il quarto eliminato di questa edizione (dopo Taylor Mega, Demetra Hampton e Grecia Colmenares). Ma un meccanismo spietato porterà all'uscita di scena di un altro concorrente: i naufraghi, infatti, questa sera dovranno fare i conti con un secondo televoto-lampo. Nella doppia eliminazione, si troveranno l'uno contro l'altro e saranno obbligati a prendere una decisione molto sofferta. Per due concorrenti che lasceranno l'isola ce ne sarà un altro che farà ufficialmente il suo ingresso a partire da questa sera.

Annuncio

I telespettatori daranno il benvenuto ad Ariadna Romero, modella e attrice di origine cubana, già nota nel mondo dei reality. Oltre ad avere preso parte ad un film con Leonardo Pieraccioni, infatti, la Romero ha partecipato in passato a Ballando con le stelle e a Pechino Express.

Un primo bacio tra due naufraghi

Secondo quanto rivelano le anticipazioni dell'Isola dei Famosi di oggi, 13 febbraio, in puntata si parlerà anche della nascita di un flirt tra due naufraghi. L'annuncio è stato dato da Alessia Marcuzzi durante la conduzione de Le Iene, dove ha parlato di un bacio scoccato nelle ultime ore, probabilmente tra i nuovi arrivati Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che non hanno nascosto un certo feeling già nelle prime ore del loro soggiorno in Honduras.

Annuncio

Non sembrano, invece, esserci novità nel rapporto tra Sarah e Yuri, soprattutto dopo che lui ha sottolineato di avere una fidanzata che attende il suo ritorno a casa.