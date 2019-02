Annuncio

L'Isola dei Famosi arriva al sesto appuntamento e qui su Blasting News arriva la diretta per seguire ed informare i telespettatori su tutto quello che accade in studio e sopratutto sulle spiagge honduregne.

Anteprima puntata del 20 febbraio 2019

A cominciare dalle 21:30 su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata de L'Isola dei famosi, che come sempre sarà presentata da Alessia Marcuzzi in compagnia delle opinioniste Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Ci saranno le irruzioni della Gialappa's band che manderà in onda filmati spiritosi. Dall'Honduras si collegherà l'inviato Alvin.

Il fulcro della puntata è Solei Sorgé che è entrata nel gruppo come un tornado portando un po' di scompiglio provocando già alcune liti.

Come se non bastasse, la nuova naufraga sta instaurando un bel rapporto con Jeremias, ma passata la notte di baci e coccole, è giunta Ariadna Romero scatenando un po' di gelosia. Quest'ultima ha puntato gli occhi sul calciatore play boy Ghezzal. Poi, si scoprirà chi tra Giorgia, Marco e Luca dovrà lasciare il gruppo dei naufraghi. L'eliminato dovrà andare sull'Isola che non c'è assieme a Kaspar Capparoni, e se dirà di sì rientrerà in gioco.

Durante la serata, si discuterà di una questione alquanto delicata: Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini. Stando ai rumors delle ultime settimane, la donna lo avrebbe tradito da diverso tempo con lo stilista di abiti da sposa Giampaolo Celli.

21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco.

Il percorso dei concorrenti è quasi a metà, sottolinea la voce narrante.

21.35: Alessia Marcuzzi saluta il pubblico: “C’è un sacco di ciccia questa sera“, anticipa. La conduttrice annuncia che Karin Trentini, accusata di aver tradito il marito Riccardo Fogli, sbarcherà in Honduras per parlare proprio con il cantante. In seguito, si passa in Palapa.

Ariadna “si intromette” tra Soleil e Jeremias?

21.37: Rvm sul soggiorno di Soleil e Jeremias a Isla Bonita. “L’avete battezzata in tutti in sensi“, ironizza la Marcuzzi. Nel corso del filmato c’è spazio pure per la gelosia della Sorge, gelosa per il rapporto che il Rodriguez ha instaurato con la new entry Ariadna Romero.

21.41: Soleil specifica di non essere mai stata gelosa di Ariadna ma ammette che “la cosa mi ha fatto il solletico“.

Jeremias, stuzzicato dalla Marcuzzi, dice di non essere interessato alla Romero: “Si vede, altrimenti ci avrei provato con tutte e due“. Alba Parietti lo rimprovera: “Ogni volta che parla ne offende una“. Jeremias si difende dicendo che le sue battute non vengono comprese per via della “differente cultura”.

21.44: Ariadna evita di rispondere alla domanda della Marcuzzi sulla sua crisi di pianto, arrivata quando Jeremias le ha chiesto ironicamente: “Vuoi sc*pare?“.

21.48: Si parla degli scontri tra Soleil e Luca Vismara avvenuti in settimana. “Non mi piace il suo modo di fare. Ha dei modi di dire le cose sbagliati” – rimarca il cantante. Luca, dopo aver accennato ad un malore riscontrato un pomeriggio, fa sapere ad Alessia che la Sorge gli ha “vomitato” all’improvviso ciò che davvero pensava di lui, anche se la donna interviene per precisare di essersi soltanto difesa (“Sei stato prima tu“). La Marcuzzi tenta di cavalcare la dinamica svelando a Vismara che Soleil ha rinominato lui e le Mihajlovic il “trio sonnellino“. Luca, in ogni caso, non è interessato a stare sull’isola per dimostrare la sua forza fisica. Fin dal primo giorno, ha pensato che il suo percorso dovesse essere mentale.

21.53: Jo Squillo interviene ammettendo di essere intrigata dalle “cattive ragazze”. La Squillo, comunque sia, pensa che la Sorge, in quanto leader, avrebbe dovuto impegnarsi di più per farsi amare e non limitarsi a dettare ordini. Bettarini sostiene, invece, che Soleil abbia portato molta tensione nel gruppo.

21.58: Un filmato svela che alcuni concorrenti, tra cui Marina La Rosa e Luca, pensano che Marco Maddaloni faccia troppi calcoli di gioco e che, per non esporsi, chieda ai suoi amici di nominare le persone che lui, in realtà, vuole eliminare. “Mi sopravvalutano“, sottolinea il judoka. Le Mihajlovic accusano Marco di essere falso: “Parlava con tutto il suo gruppetto. Diceva nominate le sorelle che sono in due, mangiano per due“.

22.03: Jeremias conferma la versione di Virginia e Viktorjia: “Queste cose sono successe. E’ il primo che indirizza le persone e, al momento di nominare, si pulisce le mani“. Interviene anche Sarah Altobello, specificando che Maddaloni le aveva chiesto di nominare Luca garantendole che, in quel caso, non sarebbe finita lei al televoto (versione confermata anche, in studio, da Grecia Colmenares). Jeremias, tra l’altro, conferma che fu Marco a chiedergli di nominare Stefano quando fece la sua prima nomination a poche ore dallo sbarco in Honduras.

22.07: Alba Parietti provoca i concorrenti (“Se Marco è un manipolatore, perchè vi fate manipolare?“). Jeremias sostiene che sia normale confrontarsi con i suoi amici sull’aspetto delle nomination. Soleil ritiene che Marco faccia i suoi calcoli, ma ammette che tutti fanno lo stesso. La discussione continua quando la Marcuzzi interrompe il collegamento. A detta di tutti, Maddaloni si sforza di apparire come il pulito della situazione. “Mi da fastidio che si pulisce le mani“, ripete Jeremias.

22.12: Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, sbarca in Honduras al fine di chiarire le voci sul suo presunto tradimento. “Ci ha chiesto lei di parlare col marito“, svela Alessia.

22.20: Si passa al risultato televoto. Il naufrago che deve abbandonare l’Isola è Giorgia Venturini (39%). Luca Vismara (31%), Marco Maddaloni (30%). La concorrente lascia, felice, la Palapa.

22.21: Alvin fa notare che Paolo Brosio, per difendersi dai mosquitos, ha indosso una sorta di “zanzariera”: “Così non solo non senti i mosquitos, ma anche le malelingue”, serpeggia il giornalista.

22.25: Alessia fa accomodare Riccardo in confessionale per spiegargli, passo per passo, cosa sta succedendo in Italia. Prima di arrivare al nocciolo della questione, la conduttrice manda in onda un filmato sul soggiorno di Fogli in Honduras. “Ci sono state rivelazioni sul tuo matrimonio, che hanno alzato un gran polverone“, spiega in seguito la Marcuzzi.

22.29: Dopo l’rvm tratto da Pomeriggio 5 che spiegava le dinamiche del presunto tradimento di Karin, Riccardo sostiene di fidarsi ciecamente della moglie: “Sarà la donna che mi porterà in macchina dopo che sarà morto, quando mi inceneriranno“. “Sono solo illazioni, tu le credi. Ma penso che l’unica persona con cui tu debba parlarne sia lei”, sottolinea la Marcuzzi parlando della Trentini.

22.31: Appena raggiunge la Palapa, Riccardo incontra Karin. I due si abbracciano. “Se esce fuori che c’ho altri quindici amanti e tu c’hai un figlio segreto, devi stare sicuro che io là me la rido alla grande“, scherza la Trentini.

