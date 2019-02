Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle novità su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni in onda a marzo in Spagna svelano che Ursula tornerà al suo antico lavoro, mentre Lolita e Antonito apriranno un negozio. Infine, Felipe sarà distrutto per la perdita di Celia.

Una Vita: Ursula sarà la governante di Lucia, Samuel si fidanza con Genoveva

Venerdì 1 marzo i telespettatori spagnoli assisteranno ad un salto temporale di 10 anni che porterà sconvolgenti novità nel vecchio quartiere di Acacias 38. Infatti assisteremo all'ingresso di dieci nuovi personaggi.

Dagli spoiler iberici in onda a marzo in Spagna, si apprende che Samuel Alday tornerà ad Acacias 38 in compagnia di Genoveva, interpretata da Clara Garrido.

Annuncio

La giovane donna aiuterà il minore degli Alday a sistemare la casa di famiglia, dove Carmen tornerà a servizio. Un nuovo arrivo che desterà le simpatie degli uomini, mentre le donne saranno gelose dal suo fascino e della sua gioia di vivere. Nonostante tutto, Genoveva riuscirà ad integrarsi perfettamente nella vita di Acacias 38.

Lucia, nel frattempo, apparirà molto infelice dopo lo sposalizio con Eduardo, interpretato da Paco Mora. Un uomo malato e cattivo, il quale userà violenza nei confronti della moglie e del figlio Mateo: a proposito, Ursula diventerà la loro governante nonché educatrice del bambino, come aveva fatto a suo tempo con Cayetana Sotelo Ruz. Un matrimonio che sarà messo in crisi dal ritorno di Telmo, determinato a dimostrare la sua verità.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ma le sorprese non sono finite in quanto arriverà la famiglia Dominguez ad occupare la vecchia abitazione dei Palacios. La famiglia è composta da Bellita Del Campo e suo marito Josè Dominguez, accompagnati dalla fedele serva Arantxa. Infine nascerà il ristorante Nuevo Siglo XX gestito dalla famiglia Pasamar.

Una Vita: Lolita e Antonito aprono un negozio, Felipe cade in disgrazia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano inoltre che le novità non coinvolgeranno solo i nuovi arrivati, in quanto Lolita si trasformerà in una perfetta signora dopo aver aperto un negozio, 'Sueno di Cabrahigo', insieme al marito Antonito. Proprio quest'ultimo dovrà assumersi delle responsabilità, tanto da prendere in mano le redini dell'attività di suo padre, detenuto in carcere.

Annuncio

Infatti, gestirà la fortuna ricavata dalla miniera d'oro insieme a Rosina e Liberto, che fingeranno di essere sottomessi da Casilda per nascondersi dai malintenzionati.

Felipe, intanto, cadrà in rovina cedendo alla lussuria dopo la perdita di Celia. Infine, Servante e Fabiana lasceranno Acacias 38 per aprire una pensione chiamata 'Buena noche' nei locali della vecchia sartoria Seler.