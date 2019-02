Annuncio

Annuncio

L’autrice della soap opera spagnola “Una Vita” continua a sorprendere il pubblico. Purtroppo è in arrivo un tragico colpo di scena che caratterizzerà l’uscita di scena di un altro personaggio. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, i telespettatori assisteranno alla morte di Adela. L’ex religiosa fino all’ultimo istante della sua vita dimostrerà la sua ossessione e amore per il marito Simon Gayarre (Jordi Coll). La nuora di Susana Seler morirà al posto della sua dolce metà, e ad ucciderla sarà uno degli uomini del colonnello Arturo Valverde, per evitare la fuga di Elvira (Laura Rozalen) e del fratellastro di Leandro.

Una Vita: Simon interrompe la tresca con Elvira, Victor litiga con Maria Luisa

Come abbiamo avuto modo di vedere in Italia, la figlia di Arturo Valverde dopo essere stata considerata una delle vittime del naufragio della Gran Victoria, è riapparsa ad Acacias 38 viva e vegeta.

Annuncio

Elvira purtroppo ha rimesso piede nella cittadina iberica in un momento sbagliato, precisamente durante il matrimonio tra Simon e Adela. La figlia del perfido colonnello non è riuscita ad impedire al suo amato di sposare l’ex religiosa, pur avendo perso i sensi durante lo scambio dei voti nuziali. Le anticipazioni ci dicono che il Gayarre non porterà rispetto alla moglie, perché intraprenderà una relazione clandestina con la Valverde. Successivamente il fratellastro di Leandro si lascerà condizionare dalla madre, piantando in asso Elvira. Inoltre Simon dimostrerà di aver voltato pagina in modo definitivo, consumando per la prima volta il sacramento contratto con la moglie. A quel punto la giovane Valverde non riuscendo a credere che il Gayarre non prova più nulla per lei, lo metterà alla prova gettandosi tra le braccia di Victor Ferrero.

Annuncio

I migliori video del giorno

Quest’ultimo non respingerà le avance di Elvira, a causa della recente lite avuta con la fidanzata Maria Luisa. In particolare quest’ultima rifiuterà la proposta di matrimonio del pasticciere, per aver fatto il grande passo soltanto per convincerla a trasferirsi a Parigi con lui.

Adela perde la vita, la fuga della figlia di Arturo e del Gayarre

La strategia della Valverde purtroppo non verrà presa affatto bene da suo padre, dato che non appena verrà a conoscenza che è stata disonorata la figlia sfiderà il proprietario de La Deliciosa ad un duello. Ad essere sconfitto nello scontro all’ultimo sangue sarà il colonnello, perché finirà in ospedale d’urgenza. La convalescenza del Valverde Senior farà riavvicinare Simon ed Elvira: il figlio di Susana deciderà di non abbandonare la sua ex amante, e proprio in questa occasione capirà di non poter vivere senza di lei.

Annuncio

Il Gayarre ed Elvira dopo aver ripreso la loro frequentazione decideranno di abbandonare il paese, per poter vivere il loro amore. La meta della coppia sarà Genova, e verrà scoperta da Adela. Quest’ultima accecata dalla gelosia riferirà l’intenzione dei due amanti ad Arturo. L’arcigno esponente dell’esercito impedirà ancora una volta alla consanguinea di essere felice, ordinando ad alcuni suoi sicari di non consentirle di fuggire. La nuora della Seler pentita di aver fatto la spia, si metterà sulle tracce di Simon ed Elvira per avvisarli. Sfortunatamente l’ex suora perderà la vita, perché verrà colpita da un proiettile in pieno petto destinato al marito. Prima di esalare l’ultimo respiro Adela, inviterà il Gayarre e la sua ex compagna di collegio ad andarsene dal quartiere spagnolo. Il figlio di Susana ed Elvira pur essendo molto distrutti per la morte di Adela, riusciranno a scappare.