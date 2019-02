Annuncio

Oggi, 27 febbraio l'Isola dei Famosi 2019 giunge al settimo appuntamento e qui su Blasting news ci sarà una nuova diretta di tutto ciò che accadrà negli studi di Canale 5, e specialmente su Playa Uva.

Anteprima puntata del 27 febbraio

A cominciare dalle 21:30, Alessia Marcuzzi presenterà il settimo appuntamento de L'Isola dei famosi 2019, accanto a lei ci saranno come sempre le fidatissime opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Poi, ci saranno le irruzioni in trasmissione della Gialappa's band che manderà in onda alcuni filmati spassosi riguardanti i naufraghi. Dall'Hounduras, si collegherà l'inviato Alvin.

Negli ultimi giorni gli equilibri del gruppo si sono spaccati e tra i concorrenti ci sono stati alcuni scontri piuttosto accesi.

Se ne discuterà durante la serata, per comprendere quali strategie si nascondono dietro ad alcuni atteggiamenti. Un altro flirt, ne frattempo, sembra sbocciare sull'Isola: oltre a Jeremias e Soleil, anche tra Ariadna e Ghezzal sembra esserci una particolare affiatamento.

Il televoto, invece, decreterà chi sarà il prossimo eliminato, tra Luca Vismara; le sorelle Mihaljovic e Riccardo Fogli. L'eliminato dovrà abbandonare Playa Uva per approdare sull'isola che non c'è, abitata da Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Se farà questa scelta, rientra in gioco e si aprirà un televoto a tre.

La puntata continuerà con la prova ricompensa e specialmente quella leader, in cui Soleil dovrà sfidare Aron Nielsen.

Per finire, ci saranno le nomination che decreteranno i naufraghi a rischio eliminazione la prossima puntata.

21.34: La voce narrante dell’Isola dei Famosi ripercorre gli ultimi giorni vissuti dai naufraghi.

21.36: Alessia Marcuzzi, già al centro dello studio, annuncia al pubblico che dalla prossima settimana il reality andrà di lunedì: “L’Isola torna al suo giorno classico”. Poi saluta le opinioniste e ricorda il televoto ancora aperto.

21.38: Collegamento con la palapa, dove ci sono Alvin e i naufraghi. E via al primo tema della puntata: Soleil contro il resto del gruppo. “Non è stata molto ben vista la mia energia”, dice lei. In settimana ha accusato Ariadna di aver nominato Riccardo dando una motivazione non vera.

La Romero spiega: “L’ho nominato perché parla sempre di sesso. Non l’ho detto per rispetto della sua famiglia”.

21.48: Tra Ariadna e Soleil non corre buon sangue e nei giorni scorsi si scontrate faccia a faccia. La Sorge spiega: “La sua aggressività non è uscita solo nei miei confronti”. Interviene la D’Eusanio a gamba tesa su Soleil: “Lei non si confronta, comanda (…) Ha provocato Ariadna”.

21.55: Le discussioni continuano perché nelle ultime ore c’è stato un acceso scontro tra Paolo e la coppia Jeremias-Soleil. L’argentino ammette: “Alcuni sono venuti qua a prendere il sole (…) Nessuno si muove”. E per questo non ha offerto al gruppo le lumache da lui pescate. La Parietti punge: “Non è che Soleil ti manipola?!”. Interviene Marina: “Tre lumache a testa non ci cambiano la vita”.

22.03: Riccardo cerca di fare chiarezza: “La tensione nasce perché Jeremias un giorno è andato a pescare le lumache prende pioveva (…) Quando è tornato ha detto “me le mangio io”. Tutto qui”. E Alda: “Ma è così faticoso pescare queste lumache? Corrono come gazzelle?”.

22.06: In palapa gli animi si accendono tra Paolo e la coppia. “Hai bisogno della produzione per essere protetto”, accusa Jeremias. La Marcuzzi non interviene. Pubblicità.