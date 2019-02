Annuncio

La programmazione americana di Grey's Anatomy, il fortunato Medical-Drama nato dal genio di Shonda Rhimes, prosegue con successo. Dopo essere entrato nella storia della televisione americana con l'episodio numero 15, gli spoiler e le anticipazioni sulle prossime puntate continuano ad invadere il web. Siamo infatti giunti alla trama dell'episodio numero diciassette.

Sinossi ufficiale 15X17: "And Dream of Sheep"

La 15x17 andrà in onda in America giovedì 14 marzo. Il titolo, come sempre, trae spunto da una canzone famosa. In questo caso si tratta del singolo di Kate Bush "And Dream of Sheep" pubblicato nel 1985. Molte le guest star previste per questa puntata: ancora una volta sarà presente Lindsay Wagner nel ruolo di Helen, la madre di Alex Karev.

Dopo una lunga pausa, tornerà anche Stefania Spampinato lontana dal set di Grey's Anatomy per le riprese del film realizzato con Alessandro Siani "Il giorno più bello del mondo" di cui sarà protagonista. E' proprio intorno alla figura di Carina DeLuca che ruota la trama della 15x17. Ecco la sinossi ufficiale rilasciata dalla ABC: "I rapporti tra Andrew e sua sorella Carina si inaspriscono non appena i fratelli affrontano un delicato argomento che riguarda la famiglia. Nel frattempo, Teddy ed Owen lavorano insieme su una coppia sposata in attesa di un bambino. Amelia, invece, partecipa ad una conferenza sui metodi alternativi per curare il dolore cronico". L'episodio è stato scritto da uno storico collaboratore della casa di produzione Shondaland.

Stiamo parlando di William Harper che ha messo in scena alcune delle puntate più emozionanti di Grey's Anatomy. Tra le tante ricordiamo il finale della decima stagione, "Paura dell'ignoto", che è stato teatro dell'addio a Cristina Yang. Alla macchina da presa, invece, Sydney Freeland.

Meredith e DeLuca sempre più vicini

Se la trama della 15x17 non offre ulteriori anticipazioni è una recente intervista ad Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti ad assicurare qualche spoiler. Gli attori hanno sottolineato, infatti, che la nascente storia d'amore tra Meredith e DeLuca non subirà, almeno per il momento, nessuna battuta d'arresto. In particolare l'attore italiano ha specificato che il ritorno della sorella Carina sarà utile per consentire ad Andrew di aprirsi sui suoi trascorsi italiani e sulla sua difficile infanzia vissuta a causa della malattia psichiatrica del padre.

Attualmente sembra, dunque, che il famoso triangolo con Link si sia definitivamente risolto in favore dell'italiano, ma la stagione dei record sarà composta da ben 25 episodi e non è detto che in futuro il bel chirurgo ortopedico non torni alla carica. Non ci rimane che aspettare il 14 marzo per saperne di più.