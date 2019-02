Annuncio

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi, il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi e con la partecipazione, dall'Honduras, di Alvin e in studio di Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Dopo l'eliminazione dal gioco di Yuri Rambaldi e la scoperta dell'Isola che non c'è da parte di Kaspar Capparoni, vediamo che cosa è successo durante la settimana.

Sette giorni a suon di baci, infatti sull'isola è scoppiato l'amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez; i due nom fanno altro che scambiarsi effusioni d'amore lungo la spiaggia e grazie alla vittoria della ragazza nella Prova Leader, hanno trascorso una sorta di luna di miele sulla Isla Bonita.

Anche un'altra coppia è saltata all'onore della cronaca, infatti anche Ghezzal e Ariadna Romero si sono baciati; che dire, Cupido nella settimana di San Valentino ha fatto colpo.

Anticipazioni

Nel sesto appuntamento dei prime time, Soleil Sorge sarà la vera protagonista, infatti la sua posizione da leader ha creato scompiglio all'interno del gruppo e l'argomento verrà quasi sicuramente ripreso durante la diretta.

Riccardo Fogli invece, come dichiara il comunicato ufficiale di Mediaset, riceverà in Honduras la visita della moglie Karin Trentini. In questi giorni i media hanno tanto parlato di lei e di un presunto tradimento attuato nei confronti del cantante dei Pooh.

Ovviamente scopriremo anche il nome del naufrago che dovrà abbandonare l'isola, che sarà uno tra Luca Vismara, Marco Maddaloni e Giorgia Venturini. Per scoprire tutti gli aggiornamenti, dalle 21.30, seguite il racconto della diretta, minuto per minuto, qui su Blasting News.

