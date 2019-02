Annuncio

È in programma un nuovo episodio per la serata di mercoledì 27 febbraio de L'Isola dei Famosi. La conduzione del programma è come sempre affidata ad Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Alba Parietti e Alda D'Eusanio in veste di opinioniste. Abbiamo visto come la scorsa settimana, al televoto, sia stata eliminata Giorgia Venturini. La donna, anziché proseguire l'avventura su L'Isola che non c'è, ha preferito abbandonare il programma e rientrare in Italia.

Malore per Riccardo Fogli: a rischio la sua permanenza sull'Isola

Nelle precedenti puntate, il noto cantante Riccardo Fogli ha accusato un malore. Non si sa ancora se avrà la possibilità di rimanere sull'isola oppure no: potrebbe, infatti, avere bisogno di cure.

In questo caso, sarebbe costretto ad abbandonare anzitempo il programma. Le anticipazioni dell'episodio di mercoledì ci parlano, inoltre, dei nuovi nominati nel corso del programma: a rischio sono le due sorelle Mihajlovic, il sopracitato Riccardo Fogli e Luca Vismara. Ricordiamo come Fogli sia finito nell'occhio del ciclone dei social dopo le dichiarazioni offensive nei confronti di un'altra concorrente del reality show: Ariadna Romero. La concorrente era colpevole di averlo mandato in nomination e il cantante non l'ha presa certo bene.

Nella scorsa settimana, Riccardo Fogli è stato raggiunto sull'isola dalla moglie Karin Trentini: è stata l'occasione buona per parlare del presunto tradimento, ma non solo.

L'Isola dei famosi, puntata di mercoledì: le 'grandi manovre' in nomination

Gli spoiler della puntata di mercoledì de L'Isola dei famosi narrano come i due concorrenti Marina La Rosa e Marco Maddaloni stiamo cercando di manovrare in modo poco regolare le nomination, attraverso particolari strategie di gioco. Gli altri concorrenti, però, sembrano aver scoperto la strategia dei due e vogliono comportarsi di conseguenza: i loro trucchi stanno venendo finalmente allo scoperto ed è possibile che, a breve, finiscano in nomination. Anche Aaron Nielson potrebbe essere uno dei candidati a finire al televoto.

Nel frattempo, i due naufraghi de L'Isola che non c'è, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, stanno vivendo un'avventura un po' differente, lontana dagli altri, sull'Isola. Ma non c'è posto per entrambi: nel prossimo episodio, uno dei due dovrà lasciare l'Isola e fare rientro in Italia.

Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare il reality.