Nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 in queste settimane, tiene banco lo strano e delirante rapporto tra Blanca, Olga e Ursula. La Dicenta si sta fingendo una madre amorevole nei confronti di Olga, ma in realtà è solo un piano per scoprire tutti i retroscena sul suo oscuro passato. Terribile la confessione della giovane, violentata sin da piccola da Tomas e costretta poi ad abortire ingerendo delle erbe velenose, dopo essere rimasta incinta proprio dal suo orco. Come raccontano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Blanca si troverà in serio pericolo per colpa della sorella che, invidiosa di lei, penserà bene di metterla fuori gioco una volta per tutte. A dare una piega inaspettata alla vicenda sarà Ursula, ma non certo con un finale all'acqua di rose.

Una Vita trame spagnole: Olga narcotizza Blanca

Nelle prossime puntate di Una Vita, Olga perderà del tutto la ragione e, sentendosi tradita sia da sua madre Ursula che da sua sorella, rapirà quest'ultima e la porterà di nuovo al Bosco delle Fate, il luogo in cui ha vissuto anni da incubo. Dopo averla narcotizzata, bendata e imbavagliata, le farà degli strani discorsi, manifestando la chiara intenzione di ucciderla. Le suppliche di Blanca non serviranno a nulla. Nel frattempo, l'assenza delle due sorelle insospettirà Ursula e Samuel, che si metteranno sulle loro tracce. Una carrozza li porterà direttamente al bosco e i due, con il cuore in gola, si troveranno di fronte ad uno scenario da incubo.

Ursula uccide Olga nelle prossime puntate di Una Vita

Il dramma si consumerà in pochissimo tempo. Olga troverà Samuel e lo stordirà con un colpo. La giovane però non sa che con lui c'è anche Ursula. Armata di coltello, sarà sul punto di ferire a morte Blanca, ma Ursula impedirà il delitto fermando la mano di Olga e prendendole il fendente. Dopo una lunga e disperata lotta, la Dicenta accoltellerà Olga così da salvare l'altra figlia. Blanca, terrorizzata, tornerà nel quartierino accompagnata dalla madre e Samuel. La notizia della morte di Olga si diffonderà a macchia d'olio tra i compaesani. Acacias si preparerà così ad accogliere il feretro di Olga. Tutti, nonostante quanto accaduto, saranno tristi.

Avvolta in un velo nero, Ursula sembrerà davvero disperata per la tragedia, ma anche in questa occasione starà fingendo? Nuovi sviluppi e nuove trame si dipaneranno dopo i funerali della povera ragazza, non ci resta che attendere le prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5.