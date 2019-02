Annuncio

Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa puntata di Uomini e donne, dedicata alla scelta finale di Lorenzo Riccardi, attesissima dal pubblico che in questi mesi ha avuto modo di seguire le avventure del 'cobra' nella trasmissione di Maria De Filippi. Una scelta che ha portato Lorenzo a coronare il suo sogno d'amore con la bella Claudia che, nonostante le varie vicissitudini e il percorso decisamente ricco di colpi di scena, ha voluto comunque chiudere in bellezza questo percorso dicendo sì a Lorenzo.

Le promesse di Lorenzo e Claudia dopo il sì a U&D

Intanto, subito dopo la scelta finale a Uomini e donne, ecco che sono arrivate le prime dichiarazioni e le prime promesse d'amore tra Lorenzo e Claudia.

L'ex tronista si è lasciato andare a delle parole decisamente importanti nei confronti della sua nuova fidanzata che ha subito chiamato 'amore mio'.

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Lorenzo le ha detto che le porterà tanto rispetto fuori dal contesto televisivo e che dovrà fidarsi di lui. Inoltre l'ex tronista ha ammesso che gli piace moltissimo il modo di fare di Claudia, il fatto che abbia sempre la battuta pronta e che non cercherebbe mai di cambiare per trasformarsi in un'altra persona, pur di piacergli.

Non è mancata la promessa d'amore da parte di Claudia che, a sua volta, ha ribadito a Lorenzo che anche lui deve imparare a fidarsi di lei e soprattutto che, a questo punto, non vede l'ora di poterlo vivere fuori dal contesto televisivo di Uomini e donne.

Insomma la nuova coppia sembra promettere molto bene!

Claudia tra le braccia di Lorenzo Riccardi

Dunque questa seconda scelta dell'attuale edizione del Trono Classico di Uomini e donne si è conclusa con un esito positivo, a differenza di quello che è successo precedentemente con Teresa Langella che, come ben saprete, è stata rifiutata da Andrea Dal Corso.

Claudia, nonostante le varie batoste che ha preso nel corso di queste settimane per colpa di Lorenzo, ha dichiarato che avrebbe dovuto dirgli di no, ma al tempo stesso ha ammesso di non riuscire a dirgli di no, dimostrando di essere pronta a vivere questa nuova storia d'amore. I fan di Uomini e donne si sono già appassionati a questa nuova coppia, al punto che in molti si augurano già che possano essere tra i protagonisti di una delle prossime edizioni di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni che tornerà in onda nella stagione estiva, sia nella versione classica che in quella Vip.