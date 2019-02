Annuncio

Archiviata la scelta di Lorenzo Riccardi, andata in onda ieri 22 febbraio, i telespettatori di Uomini e donne guardano già al prossimo appuntamento serale dedicato alla conclusione dei percorsi dei tronisti. Nelle ultime due settimane sono andati in onda l'epilogo di Teresa Langella, che ha incassato il "no" di Andrea Dal Corso, e di Lorenzo che ha avuto il suo lieto fine insieme a Claudia Dionigi.

Adesso mancano all'appello solo Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, chiamati a loro volta a prendere le rispettive decisioni sulle corteggiatrici preferite. Proprio a loro sarà dedicata la prossima puntata speciale del dating-show, attesa per venerdì 1° marzo. Entrambe le scelte verranno mostrate nella medesima puntata, e si svilupperanno in maniera analoga rispetto a quanto visto per Teresa e Lorenzo: prima il weekend in villa, durante il quale i due ragazzi potranno togliersi gli ultimi dubbi, e successivamente la festa di fidanzamento nel castello dove conosceranno la risposta della ragazza indicata. E, stando ad alcune indiscrezioni diffuse da "Il Vicolo delle News, le ultime registrazioni si terranno lunedì 25 febbraio.

Uomini e Donne anticipazioni: Luigi tra Irene e Valentina

Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Witty Tv confermano che la prossima puntata serale sarà dedicata a Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Per entrambi si è trattato di due percorsi controversi, caratterizzati da litigi e da idee abbastanza confuse. Proprio per questo motivo, la redazione potrebbe aver deciso di unire i due troni in un'unica puntata, per evitare di ricadere nella noia.

Luigi trascorrerà il weekend in villa insieme alle ultime due corteggiatrici, poiché proprio durante la puntata trasmessa ieri pomeriggio su Canale 5 c'è stata l'eliminazione di Giorgia. Il 23enne catanese, dunque, sarà chiamato ad esprimere la sua preferenza tra Irene Capuano - che al momento sembra essere la sua preferita - e Valentina Galli.

Quest'ultima, giunta in studio solo da poche settimane, è riuscita a destabilizzare le convinzioni di Mastroianni, anche se al momento la coppia non si è mai scambiata un bacio.

Irene, quindi, al momento appare in vantaggio rispetto alla rivale, in vista della registrazione che - secondo quanto riportato da "Il Vicolo delle News" - si terrà lunedì prossimo, a pochi giorni dalla puntata serale su Canale 5. A confermare questa data sarebbe stato Eugenio Colombo, uno degli ospiti della festa di fidanzamento in villa.

La scelta di Ivan tra Sonia e Natalia

Ancora più complicato è stato il percorso di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne. Il tronista spagnolo porterà con sé, nella villa immersa nel verde, sia Natalia Paragoni che Sonia Pattarino, nonostante le recenti affermazioni di entrambe.

Quest'ultima, proprio nella puntata pomeridiana di ieri 22 febbraio, si è detta contrariata per il comportamento che il modello iberico ha tenuto nei confronti della rivale. Ivan, infatti, ha evidenziato un forte interessamento per Natalia, nonostante lei non abbia nascosto un certo interessamento per Andrea Zelletta, uscendo anche in esterna con lui.

La presenza della Paragoni in villa sta scatenando diversi malumori tra il popolo dei social network, secondo cui il percorso del tronista spagnolo e delle sue corteggiatrici risulta poco convincente. Di conseguenza, un "no" non sarebbe affatto da escludere, proprio come accaduto la scorsa settimana a Teresa Langella.