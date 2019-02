Annuncio

Sono trascorsi circa tre giorni dalla messa in onda della scelta di Teresa Langella nel corso dell'appuntamento serale dello "Speciale Uomini e donne". Come ben sappiamo, la giovane tronista napoletana ha scelto Andrea Dal Corso il quale, però, ha risposto alla dichiarazione con un insolito rifiuto. Il "no" di Andrea non ha permesso un confronto con la scelta di Teresa la quale, come abbiamo avuto modo di notare, è apparsa molto delusa e amareggiata.

La Langella, senza alcun dubbio, non si aspettava un rifiuto da parte dell'ex tentatore di Temptation Island e, soprattutto, non si aspettava di non incontrare il ragazzo a seguito della scelta registrata al Castello. Dopo giorni di silenzio Dal Corso ha deciso di intervenire dichiarando la sua verità e inviando un messaggio alla ragazza: 'Voglio parlare con te Teresa'.

Uomini e donne: Andrea Dal Corso, dopo il rifiuto a Teresa, vuole confrontarsi con la tronista

"Nonostante la mia poca voglia di replicare davanti a tutta questa cattiveria nei miei riguardi, sento il desiderio di voler chiarire con Teresa. Vorrei dirti che non mi è stato possibile, in alcuna maniera, confrontarmi con te subito dopo la scelta perché il regolamento del programma non lo prevedeva. Su mia richiesta eccezionale ho avuto la possibilità soltanto di parlare con tuo padre e sicuramente anche i partecipanti all'evento non erano a conoscenza del regolamento" ha fatto sapere il corteggiatore attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo social su Instagram.

Andrea Dal Corso si difende: 'Voglio parlare con Teresa'

"Non voglio spiegare qui tutte le emozioni che ho provato e le motivazioni che mi hanno portato a prendere una scelta così rilevante ma sarò felice di farlo potendoti guardare negli occhi se me ne darai la possibilità" è così che Andrea invia indirettamente un importante messaggio a Teresa.

Quest'ultima, però, incontrerà Dal Corso? Riusciranno entrambi a chiarire i punti rimasti in sospeso nel corso della tappa finale del loro percorso di coppia? Non ci resta che attendere i prossimi movimenti social della Langella e un eventuale incontro.

Intanto vi annunciamo che la scelta di Lorenzo Riccardi è vicina: la messa in onda del fatidico momento del giovanissimo tronista milanese è prevista, in prima serata, in data venerdì 22 febbraio 2019, su Canale 5 alle ore 21:20. Chi avrà scelto Lorenzo tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia? Siamo tutti curiosi di scoprirlo!