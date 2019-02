Annuncio

Mahmood è stato proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2019.

Un’edizione, questa, molto chiacchierata [VIDEO]e affidata alla conduzione Claudio Baglioni, direttore artistico, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

I dati auditel di quest’anno non sono stati deludenti, ma è stato comunque registrato un calo rispetto all’anno scorso. Nello specifico, la serata dei duetti ha perso 5 punti di share, segnando 11 milioni 170 mila spettatori nella prima parte e 6 milioni e 125 mila telespettatori nella seconda parte. L’anno scorso, invece, la prima parte aveva raggiunto 12 milioni 246 mila spettatori, mentre la seconda aveva totalizzato 6 milioni e 849 mila spettatori.

Mahmood vincitore di Sanremo

Mahmood non era sicuramente indicato come uno dei favoriti alla vittoria.

La sua canzone, intitolata 'Soldi', parla del ricordo e della non-relazione con un padre, andato via senza più tornare. Secondo posto per Ultimo e terzo posto per Il Volo.

I risultati annunciati nella finale di Sanremo 2019 non sono piaciuti al pubblico in platea dell'Ariston che, una volta saputi i nomi dei tre finalisti, ha cominciato a fischiare e a contestare il podio. In particolare, il pubblico ha gridato a gran voce il nome di Loredana Bertè che quest'anno si è esibita sul palco dell'Ariston con il brano 'Cosa ti aspetti da me'.

Per quanto riguarda il premio della Critica, quello della Sala Stampa e il Bardotti sono andati tutti a Daniele Silvestri con 'Argento Vivo'. Il premio Sergio Endrigo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale sono andati a Simone Cristicchi. Il premio Tim Music, infine, a Ultimo.

Finale Sanremo: ospiti Eros Ramazzotti ed Elisa

Quella di sabato 9 febbraio è stata una serata ricca di ospiti. Nella finale di Sanremo 2019 [VIDEO] è stato ospite Eros Ramazzotti che ha cantato la canzone ‘Vita ce n’è’. Ma non solo. Ha anche duettato con Claudio Baglioni in ‘Adesso tu’. A duettare con lui anche Luis Fonsi che ha fatto ballare l’intera platea dell’Ariston.

Ospite della serata anche Elisa che ha cantato il suo successo ‘Anche Fragile’, omaggiando anche Luigi Tenco: la cantante ha duettato insieme a Claudio Baglioni in ‘Vedrai vedrai’, emozionando l’intera platea dell’Ariston al punto che c’è stata una vera proprio standing ovation per lei.

Sanremo 2019 è giunto al termine e già ci si chiede se Claudio Baglioni condurrà anche la prossima edizione.

‘Oggi non ho facoltà di rispondere. Intanto finiamo, poi ci sarà da riflettere, da pensarci. Chissà dove saremo’, queste erano state le parole di Baglioni alla vigilia della finalissima. L'artista romano, quindi, ha preferito non rivelare dettagli su una sua possibile conduzione di Sanremo 2020.