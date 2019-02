Annuncio

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la finale della 69a edizione del Festival di Sanremo: dopo tantissime polemiche, una carrellata di ospiti italiani e molte esibizioni canore di Claudio Baglioni, è stato proclamato il vincitore.

In barba a tutti i pronostici e alle quotazioni dei bookmakers a trionfare è stato uno degli artisti provenienti da Sanremo Giovani, vale a dire Mahmood, classe 1992, è nato a Milano da madre sarda e padre egiziano e all'anagrafe è registrato come Alessandro Mahmoud.

I premi

"Mahmood" ha vinto con la canzone "Soldi". Al secondo posto si è posizionato "Ultimo" con il pezzo "I tuoi particolari", mentre al terzo si sono piazzati i tre tenori de "Il volo" con "La musica che resta".

Alla fine dell'ultima serata di Sanremo, però, non sono stati assegnati soltanto i premi per i primi tre classificati ma anche diversi altri meno altisonanti, ma altrettanto importanti per i partecipanti alla più nota manifestazione musicale italiana.

Il Premio della critica in nome di Mia Martini è stato assegnato al cantante Daniele Silvestri con la canzone "Argento vivo". Il premio "Sergio Endrigo" è stato consegnato a Simone Cristicchi con il brano "Abbi cura di me" per la migliore interpretazione. Il premio al miglior testo è stato assegnato ancora a Daniele Silvestri con "Argento vivo".

Il premio per la canzone più venduta e scaricata durante i giorni della kermesse è stato assegnato invece al brano di Ultimo, "I tuoi particolari".

Nel corso della quarta serata del Festival, andata in onda venerdì 8 febbraio, è stato assegnato il premio per miglior duetto alla coppia formata da Nada e Motta con il pezzo "Dov'è l'Italia".

L'ultima serata

Oltre alla gara, alla consegna dei premi e agli sketch dei presentatori, nell'ultima serata del Festival sono saliti sul palco dell'Ariston due ospiti musicali molto amati dal pubblico italiano e non solo, vale a dire Eros Ramazzotti ed Elisa. Il primo si è esibito a metà serata insieme a Louis Fonsi ed ha cantato il suo nuovo singolo "Per le strade una canzone", oltre ad aver riproposto "Adesso tu", pezzo con cui trionfò al Festival nel 1986. Mentre la seconda ha eseguito i brani "Un'anima fragile" da sola e poi la canzone di Luigi Tenco "Vedrai vedrai" con Claudio Baglioni.

La serata sarà ricordata anche per i numerosi fischi arrivati da parte del pubblico dell'Ariston al momento della lettura della classifica finale, in particolare quando è stato reso noto che Loredana Bertè era esclusa dal podio.