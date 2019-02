Annuncio

È terminata questa discussa edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora, rispetto all'anno scorso, ha ottenuto poco riscontro in termini di audience [VIDEO]. L'ultima serata è stata ricca di emozione ma soprattutto di fischi e proteste da parte del pubblico che è rimasto sconvolto dalla classifica finale. Sui social non si sono risparmiati i commenti negativi sul vincitore che è Mahmood! Durante l'esibizione, molti artisti in gara si sono lasciati cogliere dalla commozione, proprio come accaduto ad Anna Tatangelo. Tra gli ospiti della serata ci sono stati Eros Ramazzati, Luis Fonsi e Elisa. L'italo-egiziano gareggerà all'European Song Contest per rappresentare l'Italia. Riuscirà ad essere all'altezza?

In seguito, la diretta minuto per minuto per rivivere la finale di Sanremo 2019.

Diretta Live Sanremo 2019

20.50 ha inizio l'ultima serata del Festival di Sanremo 2019. L'evento si apre con Claudio Baglioni che canta 'E adesso la pubblicità'. Mentre delizia il pubblico con il suo brano, accanto a lui si esibiscono dei ballerini.

21.00 terminata l'esibizione, Claudio Baglioni fa un discorso: 'È l'ultima serata' esordisce arrivando ad annunciare i suoi co-conduttori, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

21.05 si parte con le canzoni, è stata svelata la scaletta in ordine di uscita. Il primo a cantare è Daniele Silvestri con 'Argento Vivo'.

21.15 Anna Tatangelo, nel bel mezzo del suo brano è quasi scoppiata a piangere dall'emozione.

21.30 si sono esibiti in ordine Ghemon, Negrita e Ultimo.

Quest'ultimo è stato acclamato a gran voce dal pubblico presente in sala.

21.40 tocca a Nek con 'Mi farò trovare pronto'

21.50 dopo il siparietto di Claudio Baglioni, Bisio e Virginia Raffaele, sul palco arriva uno degli ospiti d'eccezione: Eros Ramazzotti!

22.05 prossimo ospite: Luis Fonsi!

22.20 prosegue la gara, dopo la straordinaria esibizione di Loredana Bertè, ha cantato anche Renga.

22.23 tocca a Mahmood

22.35 cantano gli Ex-Otago

22.45 dopo la pazzesca esibizione de Il Volo, la Raffaele si è lanciata in una serie di divertenti imitazioni

23.01 tocca a The Zen Circus

23.08 arrivano sul palco Patty Pravo e Briga, dopo arriverà un altro ospite: Elisa!

23.37 ecco l'esibizione di Arisa. La cantante ha la febbre alta e, infatti, la sua voce è roca.

00.00 si sono esibiti Irama, Achille Lauro e Nino D'Angelo con Livio Cori. Ora tocca al duo Federica Carta e Shade.

00.05 straordinario Simone Cristicchi! Tutta Ariston in piedi per lui!

00.11 tocca a Enrico Nigiotti con il suo brano interessantissimo 'Nonno Hollywood'

00.35 terminate le esibizioni! tra poco verrà rivelata la classifica da 24 a 4!

01.00 i tre finalisti sono: Ultimo, Il Volo e Boomdabash! Chi sarà il vincitore di questa edizione?

01.30 VINCE IL FESTIVAL DI SANREMO 2019 MAHMOOD!

La classifica completa di Sanremo 2019

1. Mahmood

2. Ultimo

3. Il Volo

4. Loredana Berté

5. Simone Cristicchi

6. Daniele Silvestri

7. Irama

8. Arisa

9. Achille Lauro

10. Enrico Nigiotti

11. Boomdabash

12. Ghemon

13. Ex-Otago

14. Motta

15. Francesco Renga

16. Paola Turci

17. Zen Circus

18. Federica Carta e Shade

19. Nek

20. Negrita

21. Patty Pravo e Briga

22. Anna Tatangelo

23. Einar

24. Nino D’Angelo e Livio Cori