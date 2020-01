Sanremo 2020 sta per cominciare e non mancano le prime polemiche. La scorsa settimana sono state presentate le vallette che affiancheranno Amadeus nella conduzione. Le 5 vallette sono Diletta Leotta, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Francesca Sofia Novello. La conduzione de L'altro Festival, invece, si vociferava che spettasse ad Elisabetta Gregoraci insieme a Nicola Savino. A quanto pare, però, non sarà più così. A dichiararlo è stata proprio l’ex di Flavio Briatore che sui social ha scritto un post contro Nicola Savino.

Elisabetta Gregoraci attacca Nicola Savino

Elisabetta Gregoraci qualche ora fa ha pubblicato un post su Instagram in cui ha spiegato di essere stata esclusa dal programma per colpa di Nicola Savino. Ecco una parte del post in cui spiega le ragioni per cui è stata esclusa: 'Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti'. Parole pesanti quelle della Gregoraci che ha affermato che, durante una telefonata privata, Savino le avrebbe detto di non digerire l’appartenenza politica di destra di Flavio Briatore.

Il conduttore avrebbe motivato queste parole con il fatto che all’interno del programma siano stati inclusi già dei comici sostenitori di sinistra. La showgirl ha fatto sapere che avrebbe dovuto condurre L'altro Festival proprio insieme a lui. Un vero e proprio attacco mediatico nei confronti di Savino che, fino ad ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

La delusione della showgirl dopo l'esclusione da Sanremo

Elisabetta Gregoraci ha continuato il suo intervento, spiegando che non ha avuto la possibilità di dire la sua. Non ha potuto difendersi perché è stato fatto tutto senza che lei lo sapesse. Per la Gregoraci è stata calpestata la sua dignità di professionista e donna. La showgirl ha anche ammesso di essere stata indecisa sulla possibilità di rendere pubblica tutta la vicenda.

Alla fine, però, ha deciso di dire tutto per amore della verità. L’ex di Briatore ha anche ammesso di aver voluto raccontare tutto per essere onesta con il suo pubblico.

Insomma sembra proprio che la calabrese abbia preso male questa esclusione. Non ci resta che attendere per scoprire se Nicola Savino deciderà di dire la sua su tutta questa vicenda. Nel frattempo, continuano i preparativi per Sanremo 2020.

Cresce l’attesa per vedere le performance e ascoltare i brani dei cantanti in gara. Attesa anche per gli ospiti che prenderanno parte alla kermesse. Tra i tanti Fiorello, Monica Bellucci, Tiziano Ferro, Salmo, Benigni e tanti altri ancora.