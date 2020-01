Il 2019 ormai è giunto al termine ma c’è chi si appassiona ancora ai Gossip dell’anno appena trascorso. È il caso della delusione amorosa avuta da Pago durante Temptation Island Vip 2. Ricordiamo, a chi se lo fosse dimenticato, che il cantante ha partecipato al reality insieme alla sua compagna Serena Enardu che, a fine percorso, ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore, dicendo di non essere più innamorata. Nelle ultime ore l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, è tornata sull’argomento, dicendo anche la sua su un ipotetico ritorno di fiamma con lui.

La showgirl ha escluso ogni possibilità di ritorno con il suo ex e si è detta contenta della notizia della sua presenza nel cast del GF Vip 4.

L'ex moglie di Pago parla del GF Vip 4 e del comportamento di Serena Enardu a Temptation Island Vip

Miriana Trevisan nell’intervista è anche tornata sulla rottura tra Serena Enardu e Pago dopo Temptation Island. La showgirl ha dichiarato che forse Serena non si è resa conto del comportamento avuto durante Temptation Island Vip. Secondo lei, l’ex tronista non se n’è resa conto perché troppo presa dalla sua sofferenza interiore.

‘Per Pago mi è spiaciuto molto, davvero. Io e Serena siamo molto diverse, ma, da donna, non mi sono piaciute le offese sul suo conto alla fine del programma’, queste le parole della showgirl che ha voluto anche commentare l’approdo di Pago al Grande Fratello Vip 4. Ha dichiarato di non voler dare alcun consiglio al suo ex, perché la sua forza è sempre stata essere se stesso. La Trevisan, però, ha anche espresso il desiderio di vederlo tornare a suonare dopo la partecipazione a ben due reality.

Miriana Trevisan racconta del primo incontro con Pago

La Trevisan ha anche voluto raccontare come ha incontrato Pago. I due si sono incontrati durante una vacanza in Sardegna. Lui si stava esibendo con la sua band, ma tra loro ci sono stati solo sguardi. Dopo solo un anno, i due si sono sposati ma, dopo un anno e mezzo, si sono lasciati.

Poco dopo sono tornati insieme e hanno avuto anche un figlio di nome Nicola. Ancora una volta, poi, i due hanno deciso di lasciarsi e di far dividere le loro strade. Entrambi in questi anni hanno avuto storie d’amore lunghe e importanti. Attualmente sono entrambi single, ma la showgirl ha smentito le voci di un presunto ritorno di fiamma: ‘Forse siamo davvero così adulti che adesso non pensiamo a una cosa simile’. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà l'esperienza di Pago al Grande Fratello Vip 4. Di recente comunque anche Serena Enardu si è detta contenta per la partecipazione dell'ex fidanzato al reality di Canale 5. Prima o poi cambierà idea e tornerà da lui? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.