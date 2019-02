Annuncio

Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende questo pomeriggio a partire dalle 16:30 su Canale 5: oggi scopriremo dove si trova donna Francisca. Da diverse settimane non si sa più nulla della 'matrona', con Raimundo che non si è dato per vinto e ha provato a fare di tutto per rintracciare la moglie dopo aver decifrato il messaggio di aiuto contenuto nella lettera di Francisca. Seguendo Fernando, Raimundo è arrivato a scoprire finalmente dove è tenuta nascosta la Montenegro. Nell'episodio di oggi 21 febbraio scopriremo chi si nasconde dietro la sua sparizione.

Anticipazioni Il Segreto del 21 febbraio: Fulgencio e Mesia alleati contro donna Francisca

Il nuovo episodio della soap Il Segreto ci svelerà importanti retroscena riguardanti la misteriosa scomparsa di donna Francisca. La donna infatti, da diverso tempo, ha fatto perdere le proprie tracce.

Fernando nel frattempo ha fatto credere a tutti che la matrona abbia voluto di sua volontà allontanarsi per qualche tempo da Puente Viejo per risolvere alcune questioni. Parole a cui Raimundo non ha mai creduto, tanto che l'UIloa lo ha sempre ritenuto responsabile della scomparsa della moglie. Nella puntata odierna della soap si scoprirà che il Mesia è effettivamente responsabile di quanto accaduto alla Montenegro. L'uomo infatti si è alleato con una vecchia conoscenza di Francisca e del suo acerrimo nemico, Fulgencio. I due vogliono portare a termine il loro piano di vendetta contro la Montenegro, privandola dei suoi averi e per tale ragione studieranno l'epilogo finale della vicenda.

Il Segreto, spoiler: Raimundo trova la Montenegro ma cade nella trappola di Fulgencio e Fernando

Il piano di vendetta di Fulgencio e Fernando per rovinare donna Francisca verrà però guastato da Raimundo, il quale non si è mai dato per vinto ed è riuscito finalmente a scoprire dove si trova rinchiusa la moglie.

Seguendo Fernando, infatti, l'Ulloa è giunto presso una casa di cura in cui la Montenegro è tenuta prigioniera dai due perfidi alleati. Raimundo, disposto a tutto pur di salvare la moglie, cadrà però nella trappola di Mesia e Fulgencio e diventerà lui stesso una vittima del loro piano di vendetta. Cosa succederà a Raimundo? Riuscirà a salvare donna Francisca? Nel frattempo vedremo che Saul, tornato a Puente Viejo, sarà preoccupato per la scomparsa di Francisca e Raimundo, e vorrà scoprire cosa è successo loro. Il Segreto andrà in onda a partire dalle 16:30 circa su canale 5.