Questo non è decisamente un bel periodo per Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo tutto quello che è successo in casa Inter, infatti, gli animi dei tifosi si sono surriscaldati notevolmente. Questa mattina, un episodio molto spiacevole ha incrementato le agitazioni della compagna di Icardi.

Wanda Nara, infatti, ha vissuto attimi di paura mentre era nella sua auto insieme ai figli. Ad un certo punto la donna ha sentito un colpo fortissimo contro la vettura. Si è trattato di una sassata molto forte che ha provocato dei danni alla macchina. Fortunatamente nessuno si è fatto male, tuttavia, lo spavento è stato davvero notevole soprattutto perché in sua compagnia c'erano i suoi figli.

Atto vandalico contro l'auto di Wanda Nara, lei era a bordo della vettura insieme ai suoi figli

In casa di Wanda Nara e Mauro Icardi si sta respirando molta tensione.

Dopo aver perso la fascia di capitano dell'Inter e dopo la mancata partecipazione alla trasferta di Europa League a Vienna, Mauro Icardi è piombato al centro di una bufera. Alcuni tifosi, infatti, sono adirati per tutto quello che è accaduto in questi giorni. Le tensioni in casa dei due protagonisti, però, non sembrano affatto attenuarsi.

Nel corso di questa mattina, intanto, la compagna e procuratrice del calciatore si è trovata a far fronte ad un episodio alquanto spiacevole. La donna si trovava a Bregnano, in provincia di Como, ed era al volante della sua vettura, in sua compagnia c'erano anche i suoi bambini. Improvvisamente un forte rumore ha catturato la sua attenzione e quella dei suoi figli.

E' infatti arrivata una sassata contro l'auto, che ha generato molto scompiglio. La donna è immediatamente andata nel panico. La sua preoccupazione principale è stata soprattutto per i suoi figli che erano a bordo.

Wanda Nara tanta paura: fortunatamente nessun ferito

Fortunatamente non ci sono stati danni ai presenti, tuttavia, il panico e la paura sono stati notevoli. I colpevoli di tale gesto non sono stati ancora identificati. Non vi è alcuna certezza che possa trattarsi di un fan infervorato per quanto accaduto in questi giorni in casa Inter, oppure di un gesto vandalico legato ad altri motivi ignoti. In ogni caso si spera si sia trattato di un episodio isolato che non avrà ripercussioni uteriori.

Qualunque cosa possa essere successa, tali gesti non sono mai giustificati e giustificabili. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda.