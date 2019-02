Annuncio

L'ex calciatore Fulvio Collovati, nel corso di una precedente puntata della trasmissione calcistica "Quelli che il calcio", aveva pronunciato delle frasi alquanto offensive sulle donne. Nel caso specifico si trattava di tattiche di gioco e Collovati aveva detto che le donne non fossero in grado di capirci molto in merito, per questo non avrebbero dovuto parlarne. Tali frasi hanno generato molta indignazione sul web, al punto che la RAI ha deciso di sospenderlo per due giornate.

Fulvio Collovati colpito dal duro provvedimento disciplinare della RAI: sospensione per due giornate

Quando si tratta l'argomento inerente il calcio, gli animi si infervorano sempre. In occasione di una precedente puntata di "Quelli che il calcio" su RAI 2, Fulvio Collovati stava commentando la competenza delle donne in materia calcistica. In particolar modo, aveva detto: "Quando sento parlare una donna di tattica, mi si rivolta lo stomaco".

Le parole adoperate dall'ex calciatore sono state alquanto forti. Collovati, infatti, aveva anche detto che, per quanto una donna possa essere esperta di calcio, non ne capirà mai quanto un uomo, per questo motivo non doveva parlarne. Anche sua moglie, a dire dell'ex calciatore, non si è mai permessa di parlare con lui di tattica poiché non competente.

Tali parole hanno indignato notevolmente il popolo del web che è insorto contro di lui. I piani alti di Viale Mazzini, quindi, sono stati costretti a prendere dei provvedimenti disciplinari alquanto seri contro Fulvio Collovati. L'ex calciatore, infatti, è stato sospeso per due giornate dalla RAI, almeno fino a sabato 9 marzo. La decisione è stata molto apprezzata dal pubblico da casa. Un po' meno dal diretto interessato che, tuttavia, ha voluto spendere qualche parola sui social per chiarire ulteriormente la vicenda.

Le scuse di Fulvio Collovati sui social a tutte le donne

Fulvio Collovati, infatti, si è voluto scusare con tutte le donne che si sono sentite chiamate in causa e si sono offese per le dichiarazioni fatte in studio a "Quelli che il calcio". Ad ogni modo, non era affatto sua intenzione offendere le donne. Le sue erano semplicemente considerazioni personali espresse, molto probabilmente, con toni un po' troppo forti e inopportuni. Ad ogni modo, la decisione è ormai presa e non si può più tornare indietro: "Mi scuso se le mie parole abbiano urtato la sensibilità delle donne".